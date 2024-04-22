هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" بأرخص سعر

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2023 للبيع على الانترنت، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تنتمي تلك النسخة إلى موديلات 2023 وتباع تحت مفهوم "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر فقط.

وتأتي السيارة هيونداي توسان 2023 صاحبة هذا الموضوع ضمن فئات NIGHT، والتي زودت بعدد من التجهيزات منها، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، فرامل يد كهربائية، شاشة تعمل باللمس مع نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي.

هيونداي توسان 2023

وتحتوي السيارة هيونداي توسان 2023 على جنوط رياضية، وحساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا، اضاءة LED، ريموت تحكم، قفل مركزي، انذار، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP.

هيونداي توسان 2023

تعتمد سيارة هيونداي توسان 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، بينما تستمد أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية 7 غيار، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، وزمن تسارع يبلغ 9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

هيونداي توسان 2023

سعر السيارة هيونداي توسان 2023

تباع السيارة هيونداي توسان 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر مليون 750 ألف جنيه، بينما يصل سعر هذه الفئة عن موديلات 2024 نحو 2 مليون و150 ألف جنيه.