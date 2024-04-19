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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي توسان تعود للسوق المصري وهذه أسعارها الجديدة.. وصلت كام

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2024

تعود أسعار توسان موديل 2024 للقوائم الرسمية لسيارات هيونداي المطروحة بالسوق المصري، حيث تراوحت الأسعار الجديدة للسيارة بين مليون و750 ألف جنيه للفئة الأولى وصولاً إلى 2 مليون و275 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان موديل 2024 في السوق المصري، مع عرض ابرز المواصفات

هيونداي توسان موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة هيونداي توسان موديل 2024

 

دعمت السيارة هيونداي توسان موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC "تيربو"، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

هيونداي توسان موديل 2024

ومن خلال تلك القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9 ثواني، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6 لتر عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة الرياضية هيونداي توسان موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى Shadow موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الثانية Blaze موديل 2024 بسعر مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Redine موديل 2024 بسعر مليون و950 ألف جنيه.

الفئة الرابعة NIGHT موديل 2024 بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الخامسة MID-NIGHT موديل 2024 بسعر 2 مليون و175 ألف جنيه.

الفئة السادسة BLACK DIAMOND موديل 2024 بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه.

الفئة السابعة COLLECTOR موديل 2024 بسعر 2 مليون و275 ألف جنيه.

هيونداي توسان موديل 2024
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