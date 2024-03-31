هيونداي النترا HD بأقل سعر في سوق المستعمل .. اعرف بكام

تعد سيارة هيونداي النترا HD من اشهر الاصدارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث تنتمي تلك النسخة إلى عائلة السيدان، مع طرحها محليًا عبر باقة من التجهيزات بحسب كل فئة.

وظهرت السيارة هيونداي النترا HD للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات المستعملة، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 85 ألف كيلومتر، مع اتحافظها بحالة الفبريكا من الداخل.

هيونداي النترا HD

وتأتي السيارة هيونداي النترا HD بتحديثات خارجية للطلاء ولبعض الاجزاء بداعي التجديد فقط، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2021، وضمن اصدارات هاي لاين والفئة كاملة التجهيزات، والتي تضم زجاج خلفي مظلل، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي النترا HD

وتحتوي السيارة هيونداي النترا HD على مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية، فرامل بنظام ABS المانع للإنغلاق، شاشة ملونة تعمل باللمس بشكل إضافي، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، نظام صوتي ترفيهي، اضاءة نهارية.

هيونداي النترا HD

زودت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 121 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر احدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ 650 ألف جنيه.