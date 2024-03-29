أرخص سيارة تقدمها MG بعد تخفيض يصل لـ200 ألف جنيه

شهدت قائمة أسعار سيارات MG المقدمة بالسوق المصري، تراجعًا سعريًا رسمي للمرة الأولى، شمل جميع الطرازات المقدمة محليًا، بقيمة تصل لـ 260 ألف جنيه باختلاف الفئات.

وتراجعت أسعار النسخة MG 5 والتي تعد هي ارخص سيارة بين عائلة سيارات إم جي، حيث انخفضت بقيمة تتراوح بين 170 ألف و200 ألف جنيه، مع غياب للفئة الثانية، حيث تقدم عبر الفئة الأولى STANDARD والثالثة LUXURY.

MG 5 موديل 2024

أسعار السيارة MG 5 موديل 2024 في مصر بعد تخفيضات مارس

انخفض سعر الفئة الأولى من السيارة MG 5 موديل 2024 بقيمة قدرها 170 ألف جنيه، لتقدم بسعر 830 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه.

وتراجعت أسعار الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بقيمة تصل لـ 200 ألف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 900 ألف جنيه بدلاً من مليون و100 ألف جنيه.

MG 5 موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة MG 5 موديل 2024

محرك سعة 1500 CC رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

قوة إجمالية 120 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT "دفع أمامي".

تسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية.

استهلاك الوقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.