أرخص سيارة رياضية تقدمها أوبل في مصر.. بعد التخفيضات الأخيرة

شهدت قائمة سيارات شركة أوبل الألمانية، تراجعًا للأسعار الرسمية المقدمة بالسوق المصري وذلك عن جميع الطرازات، ومنها النسخة "كروس لاند" والتي تعد هي أرخص سيارة رياضية مقدمة وسط عائلة سيارات أوبل وبين موديلات 2024.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لأرخص سيارة رياضية تقدمها أوبل في مصر، وعرض أبرز قدراتها الفنية.

أوبل كروس لاند 2024

القدرات الفنية للسيارة أوبل كروس لاند 2024

تتسارع السيارة أوبل كروس لاند 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 11.8 ثانية.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 187 كيلومتر في الساعة.

محرك تيربو 3 سلندر سعة 1200 سي سي.

القوة الإجمالية 110 حصان و205 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

استهلاك للوقود بنسبة 5.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

أوبل كروس لاند 2024

ابعاد السيارة أوبل كروس لاند 2024

طول 4217 مم.

عرض 1765 مم.

ارتفاع 1605 مم.

خلوص ارضي 180 مم.

طول قاعدة العجلات 2604 مم.

مساحة التخزين 410 لتر.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

أوبل كروس لاند 2024

السعر الرسمي للسيارة أوبل كروس لاند 2024 في مصر بعد تخفيضات مارس

انخفضت أسعار السيارة أوبل كروس لاند بقيمة إجمالية قدرها 300 ألف جنيه، عن الفئة TOP LINE التي تتوافر حاليًا بالسوق المحلي، ليصل السعر الرسمي للسيارة إلى مليون و549 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و849 ألف و990 جنيه.