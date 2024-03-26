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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اركب إم جي ZS موديل 2023 "حالة الزيرو" بأفضل سعر

إم جي ZS
إم جي ZS

ظهرت السيارة إم جي ZS موديل 2023، للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث لم تقطع السيارة أي عدد من الكيلومترات، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بشكل كامل.

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وتأتي السيارة إم جي ZS موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن فئة LUXURY كاملة التجهيزات، وتضم مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي.

 إم جي ZS 

وتضم السيارة مكيف هواء مع مخارج خلفية، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة دون مفتاح، بالاضافة إلى فرامل يد الكترونية، مرايات كهربائية جانبية، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة، مصابيح ضباب، ريموت تحكم، فرش من الجلد، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

 إم جي ZS 

وتحتوي السيارة إم جي ZS موديل 2023 على وسائد هوائية، حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

 إم جي ZS 

تعتمد إم جي ZS موديل 2023 على محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 119 حصانا و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، و10.9 ثانية من زمن التسارع وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

 إم جي ZS 

سعر إم جي ZS موديل 2023 

 

تباع السيارة إم جي ZS موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن طرازات الفئة الثالثة وبسعر يبلغ 900 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لنفس الفئة ولكن ضمن موديلات 2024 نحو مليون و20 ألف جنيه، حيث انخفضت أسعار السيارة أمس بقيمة تتراوح بين 175 و180 ألف جنيه.

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