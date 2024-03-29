ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 "فبريقا" أوتوماتيك .. بأرخص سعر

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة باسم "بوما"، واحدة من أبرز سيارات السيدان التي انطلقت بالشارع المصري، والتي حصلت على شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة للإعتمادية المعروفة عن الصانع الياباني، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، وسهولة الصيانة ايضا مقارنة بسيارات أخرى.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007 للبيع على الانترنت، من خلال احدى المنصات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريقا من الداخل، وإعادة تحديث للطلاء الخارجي بشكل كامل.

ميتسوبيشي لانسر بوما 2007

وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007 بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء يدوي، 4 زجاج كهربائي لجميع النوافذ، مرايا ذات تحكم كهربائي، عدد 2 من الوسائد الهوائية، 4 جنوط رياضية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام صوتي ترفيهي، وفرش من الجلد للمقاعد والارضية.

ميتسوبيشي لانسر بوما 2007

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 105 أحصنة مع 16 صماما بنظام الحقن الالكتروني "انجكشن"، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر عبلة تروس أوتوماتيكية الأداء.

ميتسوبيشي لانسر بوما 2007

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما 2007

تباع السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 390 ألف جنيه.