سيراتو وسبورتاج "بكام".. أسعار سيارات كيا بالسوق المصري

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، مجموعة من السيارات المتنوعة بين موديلات 2024، منها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام سبورتاج، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالإضافة إلى النسخة جراند سيراتو من فئة السيدان، والسيارة كيا اكسيد عن فئة الكروس اوفر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لقائمة سيارات كيا موديلات 2024 المطروحة في مصر، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

الاسعار الرسمية لقائمة سيارات كيا موديلات 2024

1 – كيا جراند سيراتو 2024

تضم السيارة كيا جراند سيراتو 2024 ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، ومحرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 130 حصان و155 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.6 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر/100 كيلومتر.

أسعار كيا جراند سيراتو 2024

الفئة الأولى LX FO موديل 2024 بسعر 1,449,900 جنيه.

الفئة الثانية EX CAM موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE موديل 2024 بسعر 1,649,900 جنيه.

الاسعار الرسمية لقائمة سيارات كيا موديلات 2024

2- كيا سبورتاج 2024

تعتمد السيارة كيا سبورتاج 2024 على ناقل حركة أوتوماتيك طراز DCT مكون من 7 غيارات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران.

أسعار كيا سبورتاج 2024

الفئة الأولى بسعر 2,099,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2,249,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 2,449,900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 2,599,900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 2,649,900 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 2,699,900 جنيه.

الاسعار الرسمية لقائمة سيارات كيا موديلات 2024

3 – كيا اكسيد 2024

تضم السيارة كيا اكسيد 2024 ناقل حركة اوتوماتيك دبل كليتش 7 غيار، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، وقوة إجمالية قدرها 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستغرق السيارة 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة السكون 0.

أسعار كيا اكسيد 2024

الفئة الأولى HIGHLINE كيا اكسيد 2024 بسعر 1,749,900 جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE PANORAMA كيا اكسيد 2024 بسعر 1,839,900 جنيه.

الفئة الثالثة TOP LINE PANORAMA كيا اكسيد 2024 بسعر 1,949,900 جنيه.