عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيراتو وسبورتاج "بكام".. أسعار سيارات كيا بالسوق المصري

الاسعار الرسمية لقائمة
الاسعار الرسمية لقائمة سيارات كيا موديلات 2024

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، مجموعة من السيارات المتنوعة بين موديلات 2024، منها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام سبورتاج، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالإضافة إلى النسخة جراند سيراتو من فئة السيدان، والسيارة كيا اكسيد عن فئة الكروس اوفر.

أرخص سيارة رياضية تقدمها أوبل في مصر.. بعد التخفيضات الأخيرة

أصغر سيارة جيب موديل 2017 «أوتوماتيك».. أرخص سعر للمستعمل

أرخص سعر .. اشتر إم جي RX5 موديل 2019 كاملة التجهيزات

موفرة في الوقود .. سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لقائمة سيارات كيا موديلات 2024 المطروحة في مصر، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

الاسعار الرسمية لقائمة سيارات كيا موديلات 2024

1 – كيا جراند سيراتو 2024 

 

تضم السيارة كيا جراند سيراتو 2024 ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، ومحرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 130 حصان و155 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.6 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر/100 كيلومتر.

 

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 

 

الفئة الأولى LX FO موديل 2024 بسعر 1,449,900 جنيه.

الفئة الثانية EX CAM موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE موديل 2024 بسعر 1,649,900 جنيه.

الاسعار الرسمية لقائمة سيارات كيا موديلات 2024

2- كيا سبورتاج 2024 

 

تعتمد السيارة كيا سبورتاج 2024 على ناقل حركة أوتوماتيك طراز DCT مكون من 7 غيارات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران.

 

أسعار كيا سبورتاج 2024

 

الفئة الأولى بسعر 2,099,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2,249,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 2,449,900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 2,599,900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 2,649,900 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 2,699,900 جنيه.

الاسعار الرسمية لقائمة سيارات كيا موديلات 2024

3 – كيا اكسيد 2024 

 

تضم السيارة كيا اكسيد 2024 ناقل حركة اوتوماتيك دبل كليتش 7 غيار، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، وقوة إجمالية قدرها 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستغرق السيارة 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة السكون 0.

 

أسعار كيا اكسيد 2024 

 

الفئة الأولى HIGHLINE كيا اكسيد 2024 بسعر 1,749,900 جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE PANORAMA كيا اكسيد 2024 بسعر 1,839,900 جنيه.

الفئة الثالثة TOP LINE PANORAMA كيا اكسيد 2024 بسعر 1,949,900 جنيه.

كيا تقنية الفار سيارات كيا أسعار سيارات كيا أسعار كيا اسعار كيا سبورتاج 2024 اسعار كيا جراند سيراتو 2024 اسعار كيا اكسيد 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن انضمام إياد العسقلاني للأهلي

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

موضوعات متعلقة

ثبات أسعار ميتسوبيشي اكسابندر العائلية ..اعرف بكام ؟

أسعار فولكس فاجن تيجوان 2024 الرسمية خلال مارس

للبيع بحالة الزيرو.. شيري تيجو 3 موديل 2024 بأقل من سعرها الرسمي

شبابية وللبنات .. الأسعار الرسمية لـ سوزوكي سويفت 2024

ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 "فبريقا" أوتوماتيك .. بأرخص سعر

انخفاض أسعار 5 سيارات SUV موديل 2024.. اعرف بكام

تخفيض يصل لـ 300 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. اعرف بكام

للمرة الثانية .. تخفيض جديد لأسعار توريس 2024

ترشيحاتنا

لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟

أحمد عمر هاشم: الأنبياء لهم المعجزة الخارقة والأولياء لهم الكرامة

أحمد عمر هاشم: الله أيد الرسل بالمعجزات والأولياء بالكرامات

في 4 أماكن وخلوا بالكم | تحذير عاجل من الأرصاد

محافظ أسيوط: إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة في البداري بتكلفة 95 مليون جنيه

الخطيب يزور اللاعب أحمد رفعت للاطمئنان على حالته الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات قوية وبأسعار اقتصادية .. هونر تطلق هاتفين بنفس المواصفات

70 مليار مشاهدة يوميا.. يوتيوب تفاجئ متابعيها بميزة جديدة

لسحور رمضان| طريقة عمل مناقيش الطاسة

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ