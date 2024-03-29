شبابية وللبنات .. الأسعار الرسمية لـ سوزوكي سويفت 2024

تعد سيارة سوزوكي سويفت موديل 2024، واحدة من ابرز السيارات الشبابية في مصر، حيث تقدم عبر تصميم الهاتشباك، والذي يلقى اقبال كبير لهذه الفئة وخاصة الفتيات، وتطرح السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات مع محرك اقتصادي.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سويفت 2024 ومواصفاتها الفنية.

سوزوكى سويفت 2024

تجهيزات ومواصفات سوزوكى سويفت 2024

مرايات جانبية كهربائية.

قفل مركزي وريموت تحكم.

مكيف هواء.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

نوافذ كهربائية.

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

سوزوكى سويفت 2024

نظام صوتي ترفيهي.

وسائد هوائية.

فرامل ABS وEBD.

نظام الثبات الالكتروني.

محرك 1200 CC.

قوة 84 حصان و107 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات.

تسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية.

استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكى سويفت 2024

أبعاد السيارة سوزوكى سويفت 2024

طول 3840 مم.

عرض 1735 مم.

ارتفاع 1495 مم.

خلوص ارضي 120 مم.

طول قاعدة العجلات 2450 مم.

مساحة التخزين الخلفية 211 لتر.

سعة خزان الوقود 37 لتر.

سوزوكى سويفت 2024

أسعار سوزوكى سويفت 2024 في مصر

الفئة الأولى سوزوكى سويفت 2024 بسعر 744,900 جنيه.

الفئة الثانية سوزوكى سويفت 2024 بسعر 764,900 جنيه.