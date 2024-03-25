أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2024 بالسوق المصري

تتنوع السيارات المقدمة في السوق المصري بين موديلات 2024، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية، أو فئة السيدان الشهيرة، بالإضافة إلى تنوع العلامات التجارية، إلى جانب نقطة السعر، والتي تشكل أهمية كبيرة ضمن أركان المعادلة الشرائية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أ رخص 5 سيارات سيدان موديل 2024 بالسوق المصري

ارخص 5 سيارات سيدان موديل 2024

1 - شيري اريزو 5

تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 11.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، حيث تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات 1500 CC، بقوة 114 حصان و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، و ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، بينما تعتمد الفئة الثانية والثالثة على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

تبدأ أسعار السيارة شيري أريزو 5 من 740 ألف جنيه حتى 810 آلاف جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان موديل 2024

2- ستروين سي اليزيه

تأتي السيارة ستروين سي اليزيه 2024 بناقل حركة أوتوماتيك 6 غيارات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 115 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تقدم الفئة الأولى من السيارة ستروين سي اليزيه 2024 بسعر 890,000 جنيه و 960,000 جنيه للفئة الثانية.

ارخص 5 سيارات سيدان موديل 2024

3- بي واي دي F3

تعتمد السيارة بي واي دي F3 2024 على محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه انتاج 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، و ناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الأولى، واخر أوتوماتيكي الأداء للفئة الثانية.

تقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بأسعار تتراوح بين 750 ألف جنيه و850 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان موديل 2024

4 - نيسان صني

تأتي نيسان صني 2024 بناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار للفئة الأولى، وناقل سرعات اخر أوتوماتيكي الأداء للفئات الأخرى، و محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصان، 4 سلندر، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تتوافر الفئة الأولى من السيارة نيسان صني 2024 بسعر 695,400 جنيه، و 726,500 جنيه للفئة الثانية، و 747,000 جنيه للفئة الثالثة بينما يصل سعر الفئة الرابعة إلى 761,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان موديل 2024

5- ام جي 5

تتمتع السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، مع استهلاك للوقود يبلغ 5.5 لتر لكل 100 كم.

تقدم الفئة الأولى من السيارة أم جي 5 موديل 2024 بسعر 830,000 جنيه، و 859,990 جنيها للفئة الثانية، و 900,000 جنيه للفئة الثالثة كاملة التجهيزات.