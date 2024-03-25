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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيتور داشينج 2024 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

جيتور داشينج 2024
جيتور داشينج 2024

شهدت الأيام الماضية تراجعًا لجميع أسعار سيارات جيتور المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلية الـ SUV داشينج موديل 2024، حيث تراجعت أسعار جميع الفئات بشكل رسمي وبقيمة قدرها 95 ألف جنيه، بالإضافة إلى طرح فئة جديدة محليًا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة جيتور داشينج موديل 2024 بعد التخفيضات الأخيرة، وعرض أبرز المواصفات.

جيتور داشينج 2024

أبعاد السيارة جيتور داشينج 2024

  • الطول 4590 مم.
  • العرض 1900 مم.
  • الارتفاع 1685 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2720 مم.
  • سعة خزان الوقود 57 لترا.
جيتور داشينج 2024

القدرات الفنية للسيارة جيتور داشينج 2024

 

  • محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 CC "تيربو".
  • القوة الإجمالية 156 حصانا.
  • العزم الأقصى للدوران 230 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار " ثنائي القابض" طراز DSG.
جيتور داشينج 2024

أسعار جيتور داشينج 2024 الرسمية في مصر بعد تخفيضات مارس

الفئة الأولى COMFORT موديل 2024 بسعر مليون و394 ألف جنيه بدلاً من مليون و489 ألف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY موديل 2024 بسعر مليون و494 ألف جنيه بدلاً من مليون و589 ألف جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY الجديدة موديل 2024 بسعر مليون و659 ألف جنيه.

جيتور داشينج 2024
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