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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ثبات أسعار ميتسوبيشي اكسابندر العائلية ..اعرف بكام ؟

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر

شهدت أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر حالة من الثبات، بعد الكشف عن أحدث قائمة سعرية بالسوق المصري خلال شهر مارس الجاري، حيث قدمت جميع الفئات بنفس أسعار القائمة السابقة، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات العائلية في مصر، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2024 في مصر خلال شهر مارس، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

ميتسوبيشي اكسابندر

مواصفات وتجهيزات ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2024

 

  • حساسات ركن خلفية، كاميرا.
  • وسائد هوائية.
  • فرامل مانع للانزلاق ABS.
  • توزيع إلكتروني للفرامل EBD.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة.
  • أضواء نهارية LED.
  • جنوط 16 بوصة.
  • حساسات مطر.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
ميتسوبيشي اكسابندر
  • تكييف هواء.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • بصمة.
  • بلوتوث ومدخل AUX وUSB.
  • زجاج ومرايات كهربائية التحكم.
  • محرك 4 سلندر.
  • قوة 104 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • سعة 1500 سي سي.
  • ناقل سرعات 4 غيار "أوتوماتيك".
ميتسوبيشي اكسابندر

الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر خلال مارس 2024 

 

الفئة الأولى MIDLINE ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بسعر مليون و440 ألف جنيه.

الفئة الثانية HL ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر
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