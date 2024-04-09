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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

من غير أوفر برايس .. سعر أرخص سيارة "زيرو" من رينو

رينو تاليانت 2024
رينو تاليانت 2024

تقدم شركة رينو الفرنسية، عدد من السيارات المتنوعة عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة الجديدة تاليانت، والتي استطاعت أن تنتزع لقب ارخص سيارة بين إصدارات رينو المطروحة في مصر ضمن موديلات 2024.

وطرحت السيارة رينو تاليانت عبر فئتين من التجهيزات وهما EVOLUTION، والفئة عالية التجهيزات TECHNO، مع أسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جنيه، وسط اختفاء كبير لظاهرة الأوفر برايس، والتي تعني اضافة قيمة إضافية "غير رسمية"من قبل بعض التجار مقابل التسليم الفوري.

رينو تاليانت 2024 

مواصفات السيارة رينو تاليانت 2024 

 

  • مرايات كهربائية جانبية.
  • ريموت تحكم.
  • قفل مركزي.
  • 4 زجاج كهربائي.
  • حساسات ركن.
  • كاميرا خلفية.
  • انذار مانع للسرقة.
  • مثبت سرعة.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
رينو تاليانت 2024 
  • مصابيح ضباب.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • مكيف هواء.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • نظام صوتي ترفيهي.
رينو تاليانت 2024 
  • بلوتوث.
  • جنوط.
  • محرك 1000 سي سي "تيربو".
  • 3 سلندر.
  • قوة إجمالية 100 حصان.
  • 140 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.

 

أسعار رينو تاليانت 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى EVOLUTION رينو تاليانت 2024 بسعر 925 ألف جنيه.

الفئة الثانية TECHNO رينو تاليانت 2024 بسعر مليون و25 ألف جنيه.

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