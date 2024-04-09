من غير أوفر برايس .. سعر أرخص سيارة "زيرو" من رينو

تقدم شركة رينو الفرنسية، عدد من السيارات المتنوعة عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة الجديدة تاليانت، والتي استطاعت أن تنتزع لقب ارخص سيارة بين إصدارات رينو المطروحة في مصر ضمن موديلات 2024.

وطرحت السيارة رينو تاليانت عبر فئتين من التجهيزات وهما EVOLUTION، والفئة عالية التجهيزات TECHNO، مع أسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جنيه، وسط اختفاء كبير لظاهرة الأوفر برايس، والتي تعني اضافة قيمة إضافية "غير رسمية"من قبل بعض التجار مقابل التسليم الفوري.

رينو تاليانت 2024

مواصفات السيارة رينو تاليانت 2024

مرايات كهربائية جانبية.

ريموت تحكم.

قفل مركزي.

4 زجاج كهربائي.

حساسات ركن.

كاميرا خلفية.

انذار مانع للسرقة.

مثبت سرعة.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

رينو تاليانت 2024

مصابيح ضباب.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

مكيف هواء.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

نظام الثبات الالكتروني.

نظام صوتي ترفيهي.

رينو تاليانت 2024

بلوتوث.

جنوط.

محرك 1000 سي سي "تيربو".

3 سلندر.

قوة إجمالية 100 حصان.

140 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك.

أسعار رينو تاليانت 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى EVOLUTION رينو تاليانت 2024 بسعر 925 ألف جنيه.

الفئة الثانية TECHNO رينو تاليانت 2024 بسعر مليون و25 ألف جنيه.