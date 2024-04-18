عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة عائلية تقدمها شيفروليه وهذا سعرها الرسمي

شيفروليه N300 موديل
شيفروليه N300 موديل 2024

تقدم شركة شيفروليه عدد من اصداراتها داخل السوق المصري، مثل النسخة الرياضية "كابتيفا" والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالاضافة إلى النسخة اوبترا عن فئة السيدان، إلى جانب النسخة صاحبة هذا الموضوع N300 موديل 2024 والتي تنتمي إلى اصدارات الـ 7 راكب العائلية.

سعر شيفروليه كابتيفا الرسمي في مصر بعد التخفيضات .. صور

شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" اعلى فئة .. للبيع بهذا السعر

للإيد الشقيانة.. أسعار شيفروليه الدبابة الجديدة في مصر

شيفروليه أوبترا 2018 "أعلى فئة توب لاين".. اعرف سعرها

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه N300 موديل 2024 بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات

شيفروليه N300 موديل 2024 

تعتمد السيارة شيفروليه N300 موديل 2024 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 85 حصانا وعزم اقصى للدوران 108 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار.

شيفروليه N300 موديل 2024 

ودعمت سيارة شيفروليه N300 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، نوافذ أمامية كهربائية التحكم، مكيف هواء يدوي، قفل مركزي للأبواب، عجلة قيادة باور، بالاضافة إلى نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، مع مقصورة داخلية تتسع لـ 7 أفراد.

شيفروليه N300 موديل 2024 

وتأتي السيارة شيفروليه N300 موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 2700 مم لطول قاعدة العجلات، بالاضافة إلى طول كلي يبلغ 4005 مم و1620 مم للعرض، وبارتفاع كلي يقدر بـ 1900 مم مع 170 مم للخلوص الأرضي، وخزان وقود سعة 45 لتر.

شيفروليه N300 موديل 2024 

الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه N300 موديل 2024 

 

الفئة الأولى N300 موديل 2024 بسعر 395.5 ألف جنيه.

الفئة الثانية N300 موديل 2024 بسعر 466.5 ألف جنيه.

شيفروليه N300 SUV الأسعار الرسمية سعر شيفروليه N300 موديل 2024 سعر شيفروليه N300 سيارة شيفروليه N300 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك الجديدة

موضوعات متعلقة

240 ألف جنيه .. تراجع أسعار سيات أتيكا موديل 2024 | تفاصيل

بأرخص سعر .. اركب MG 5 موديل 2023 "كسر زيرو"

تويوتا تطرح فورتشنر موديل 2025 للمرة الأولى .. اعرف سعرها

للمرة الأولى.. نزول سعر هذه السيارة 200 ألف جنيه| اعرف مواصفاتها؟

أسعار سيات ابيزا تنخفض 100 ألف جنيه .. اعرف بكام

ربع مليون جنيه .. انخفاض تاريخي لأسعار تويوتا كورولا 2024

وفر 100 ألف .. ستروين C4 موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

بأقل سعر في مصر .. اركب سيارة "توب لاين" 2023

ترشيحاتنا

حزب الله: استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في راميم

حقيقة العرض الاستثماري لرأس جميلة بشرم الشيخ.. متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

بعد الإمارات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن تحرك المنخفض الجوي وموقف مصر

ياسمين عز لـ باسم سمرة: بتحب الست الرمضانية ولا أول يوم العيد؟

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالصف

حكم انفصال الزوجين بدون طلاق.. أمين الفتوى يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها في الثلاثينات.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة بـ لوس أنجلوس

لإعادة الانضباط للفريق.. هل طالب كولر بإعادة سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.. وبماذا رد؟

يشبه المايوه.. شاهد التصميم الأصلي لفستان يسرا بمهرجان بيروت

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ