أرخص سيارة عائلية تقدمها شيفروليه وهذا سعرها الرسمي

تقدم شركة شيفروليه عدد من اصداراتها داخل السوق المصري، مثل النسخة الرياضية "كابتيفا" والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالاضافة إلى النسخة اوبترا عن فئة السيدان، إلى جانب النسخة صاحبة هذا الموضوع N300 موديل 2024 والتي تنتمي إلى اصدارات الـ 7 راكب العائلية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه N300 موديل 2024 بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات

شيفروليه N300 موديل 2024

تعتمد السيارة شيفروليه N300 موديل 2024 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 85 حصانا وعزم اقصى للدوران 108 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار.

شيفروليه N300 موديل 2024

ودعمت سيارة شيفروليه N300 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، نوافذ أمامية كهربائية التحكم، مكيف هواء يدوي، قفل مركزي للأبواب، عجلة قيادة باور، بالاضافة إلى نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، مع مقصورة داخلية تتسع لـ 7 أفراد.

شيفروليه N300 موديل 2024

وتأتي السيارة شيفروليه N300 موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 2700 مم لطول قاعدة العجلات، بالاضافة إلى طول كلي يبلغ 4005 مم و1620 مم للعرض، وبارتفاع كلي يقدر بـ 1900 مم مع 170 مم للخلوص الأرضي، وخزان وقود سعة 45 لتر.

شيفروليه N300 موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه N300 موديل 2024

الفئة الأولى N300 موديل 2024 بسعر 395.5 ألف جنيه.

الفئة الثانية N300 موديل 2024 بسعر 466.5 ألف جنيه.