أرخص بـ 300 ألف.. سعر كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"

ظهرت إحدى سيارات كيا سبورتاج 2023 للبيع على الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، مع احتفاظها بحالة الفبريقا وضمن إصدارات الفئة HIGHLINE، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمت في السوق المصري عن فئة الـ SUV.

وزودت السيارة كيا سبورتاج 2023 بعدد من التجهيزات ابرزها فتحة سقف بانوراما، كاميرا، مثبت سرعة، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة، مرايا جانبية كهربائية، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن" تدعم الكثير من أوامر التحكم.

كيا سبورتاج 2023

ودعمت السيارة ايضا بنوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

كيا سبورتاج 2023

زودت سيارة كيا سبورتاج 2023 بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات طراز DSG.

كيا سبورتاج 2023

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023

ظهرت السيارة كيا سبورتاج 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه، بينما يصل السعر الرسمي لهذه الفئة ضمن موديلات 2024 بسعر 2 مليون و449.900 جنيه، أي بفارق يبلغ 300 ألف جنيه.