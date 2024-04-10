سيارة دفع رباعي من سوبارو 2016 .. للبيع بأفضل سعر للمستعمل

تعد النسخة XV واحدة من أشهر سيارات سوبارو اليابانية، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV الرياضية، وظهرت إحدى هذه الإصدارات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد ان قطعت مسافة إجمالية قدرها 120 ألف كيلومتر.

وتحتفظ السيارة سوبارو XV بمفهوم الفبريقا من الداخل والخارج، بينما تنتمي إلى موديلات 2016، وتضم السيارة باقة من التجهيزات أبرزها، جنوط رياضية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي.

سوبارو XV

تحتوي سوبارو XV سيارة على مكيف هواء، حساسات ركن خلفية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى 4 زجاج كهربائي، ومرايا جانبية كهربائية، قفل مركزي، ريموت تحكم، بصمة.

سوبارو XV

زودت السيارة سوبارو XV موديل 2016 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومترا في الساعة.

سوبارو XV

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الرباعي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 5 غيارات، وزمن للتسارع يقدر بـ 13.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوبارو XV

سعر السيارة سوبارو XV موديل 2016

ظهرت السيارة سوبارو XV موديل 2016 للبيع على الانترنت عبر إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر 790 ألف جنيه.