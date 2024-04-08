عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر .. كم يبلغ سعرها بعد التخفيض ؟

ستروين C5 ايركروس
ستروين C5 ايركروس

تعتبر السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024، هي أغلى اصدارات العلامة التجارية الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من مليون و700  ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و90 ألف جنيه، بعد أن شهدت انخفاض سعري رسمي للمرة الأولى تراوح بين 390 ألف حتى 500 ألف جنيه.

سعر أرخص سيارة "زيرو" مقدمة من بيستون بالسوق المصري.. صور

سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. صور

بعد التخفيضات الجديدة.. أرخص سيارة صينية موديل 2024

استقرار سعر أرخص سيارة هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي.. اعرف بكام

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة لأغلى سيارات ستروين المقدمة في مصر "C5 ايركروس" بالاضافة إلى عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

ستروين C5 ايركروس

القدرات الفنية للسيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024

 

  • تصل السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.4 ثانية.
  • محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1600 سي سي.
  • قوة إجمالية للمحرك 165 حصان و240 نيوتن متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار.
  • استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.
ستروين C5 ايركروس

أسعار ستروين C5 ايركروس موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى بسعر مليون و700  ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و90 ألف جنيه، بتخفيض يبلغ 390 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و865 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و290 ألف جنيه، شهدت انخفاض سعري يبلغ 425 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و940 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و390 ألف، بتخفيض يصل إلى 450 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و60 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و560 ألف جنيه، بنسبة تخفيض هي الأكبر والتي وصلت إلى 500 ألف جنيه.

ستروين C5 ايركروس
ستروين ايركروس ايركروس موديل 2024 أسعار ستروين C5 ايركروس أسعار ستروين C5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

موضوعات متعلقة

أقل من سعرها الرسمي.. اركب ميتسوبيشي اكسباندر 2024 العائلية

سعر أرخص سيارة "زيرو" مقدمة من بيستون بالسوق المصري.. صور

أخبار السيارات| أرخص أوتوماتيك في مصر.. اركب شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" بهذا السعر.. ونيسان صني تتصدر المبيعات بمصر

سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. صور

رينو ستيب واي الرياضية موديل 2016 .. أفضل سعر للمستعمل

شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" اعلى فئة .. للبيع بهذا السعر

سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر .. اعرف بكام

نيسان صني تتصدر مبيعات السيارات في مصر.. وهذا سعرها الرسمي

ترشيحاتنا

كيفية صلاة عيد الفطر .. وعدد تكبيرات العيد وموعد الصلاة في المحافظات

المرصد الأورومتوسطي: تقديرات تشير إلى مصرع وإصابة 1500 شخص في مجمع الشفاء

هل الدعاء ليلة العيد مستجاب؟| فضلها.. والإفتاء تحسم أمرها اليوم

لوك كاجوال.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها | شاهد

أغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر .. كم يبلغ سعرها بعد التخفيض ؟

هل ستشهد مصر والدول العربية الكسوف الكلي خلال الساعات المقبلة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر جديد.. منة عرفة تبهر متابعيها | شاهد

قفطان جديد.. درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

بالحجاب.. سارة سلامة تبهر متابعيها من أمام الكعبة

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ