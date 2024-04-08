أغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر .. كم يبلغ سعرها بعد التخفيض ؟

تعتبر السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024، هي أغلى اصدارات العلامة التجارية الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من مليون و700 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و90 ألف جنيه، بعد أن شهدت انخفاض سعري رسمي للمرة الأولى تراوح بين 390 ألف حتى 500 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة لأغلى سيارات ستروين المقدمة في مصر "C5 ايركروس" بالاضافة إلى عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

ستروين C5 ايركروس

القدرات الفنية للسيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024

تصل السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.4 ثانية.

محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1600 سي سي.

قوة إجمالية للمحرك 165 حصان و240 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار.

استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ستروين C5 ايركروس

أسعار ستروين C5 ايركروس موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى بسعر مليون و700 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و90 ألف جنيه، بتخفيض يبلغ 390 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و865 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و290 ألف جنيه، شهدت انخفاض سعري يبلغ 425 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و940 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و390 ألف، بتخفيض يصل إلى 450 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و60 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و560 ألف جنيه، بنسبة تخفيض هي الأكبر والتي وصلت إلى 500 ألف جنيه.