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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر أرخص سيارة "زيرو" مقدمة من بيستون بالسوق المصري.. صور

بيستون T55 موديل
بيستون T55 موديل 2024

تقدم شركة بيستون الصينية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV والكروس أوفر، ومنها النسخة T55 والتي تعد هي أرخص سيارة رياضية تقدمها علامة بيستون في مصر بين موديلات 2024.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع مواصفات السيارة بيستون T55 موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى اسعارها الرسمية

بيستون T55 موديل 2024

زودت السيارة بيستون T55 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي، مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.

بيستون T55 موديل 2024

وتحتوي بيستون T55 موديل 2024 على نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، اضاءة أمامية وخلفية LED، إشارات ضوئية بالمرايات، جنوط رياضية.

بيستون T55 موديل 2024

وتضم السيارة بيستون T55 موديل 2024 نظام إيموبليزر مانع للسرقة، باور، مكيف هواء، ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG، جر أمامي، مثبت سرعة، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 169 حصانا و258 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بيستون T55 موديل 2024

 

أسعار السيارة بيستون T55 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى DELUXE موديل 2024 بسعر 1,105,000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM موديل 2024 بسعر 1,165,000 جنيه.

الفئة الثالثة PREMIUM PLUS موديل 2024 بسعر 1,245,000 جنيه.

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