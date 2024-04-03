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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مع تراجع الأوفر برايس.. أرخص 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

مع تراجع الأوفر
مع تراجع الأوفر برايس.. أرخص 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع سعر صرف الدولار ، وذلك ادي ال تراجع قيمة الأوفر برايس التي يتم وضعها علي السيارات ومن ضمن السيارات التي تراجعت أسعارها ، ميتسوبيشي اتراج ، وشيفروليه أوبترا، وشيرى اريزو 5 ، وشانجان ألسفن، ولادا جرانتا .

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- ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 :

عزم دوران ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 يصل الي 100 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 76 حصان .

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بالسوق المصري بعد تراجع الأسعار بفئة واحدة سعرها 610 ألف جنيه .

- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 تصل الي 110 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي .

الفئة الوحيدة من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 تباع بالسوق المصري بسعر 541 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

سعه محرك سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وقوة تصل الي 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي 470 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي 515 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي 540 ألف جنيه .

- شانجان ألسفن موديل 2022 :

تصل قوة سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 107 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ويصل عزم دورانها الي 145 نيوتن/متر .

يصل سعر سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 بعد تراجع الأسعار الي 375 ألف جنيه .

- لادا جرانتا موديل 2023 :

تحتاج سيارة لادا جرانتا موديل 2023 الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعة السيارة من وضع السكون وصولا الي 1 00 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ويصل عزم دورانها الي 140 نيوتن/متر ، وقوة 87 حصان .

الفئة الأولي من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 يصل سعرها الي 285 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 يصل سعرها الي 305 ألف جنيه .

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