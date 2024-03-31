5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. ارخص الأسعار

يقدم الصانع الصيني عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية والعلامات التجارية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي بين فئة السيدان، والفئة الرياضية التي تحطى بشعبية كبيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أسعار وابرز المواصفات لـ 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

1 - شيري تيجو 3

تعمل السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

تقدم السيارة شيري تيجو 3 بسعر رسمي يبلغ 955 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

2 - ساوايست DX5

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر عبلة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، بينما تعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، ويمكن ضخ قوة اجمالية 156 حصان، وعزم الدوران 225 نيوتن متر.

يبلغ سعر السيارة ساوايست DX5 نحو 860,000 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

3 - جيلي اكس 3 برو

ينتج محرك السيارة جيلي اكس 3 برو قوة اجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سعة تبلغ 1500 cc، 4 سلندر، وتعتمد فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT.

تقدم السيارة جيلي اكس 3 برو موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 999.900 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

4 - جاك JS3

زودت السيارة جاك JS3 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، متصل بمحرك 4 سلندر، 1600 CC، يضخ 118 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

يبلغ سعر جاك JS3 موديل 2024 الرسمي في مصر نحو 1,018,900 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

5 – ام جي ZS

تأتي MG ZS بمحرك 1500 CC رباعي الأسطوانات، وتنتج السيارة 119 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، و تستهلك السيارة نحو 5.8 لترًا من الوقود، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة نحو 10.9 ثانية، بينما تستخدم ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

تتراوح أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2024 بين 975,000 جنيه و 1,020,000 جنيه.