أخبار السيارات |بتخفيض يصل لـ 200 ألف جنيه أرخص موديل MG.. سعرها نزل نص مليون جنيه.. ما هذه السيارة ؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة فولكس فاجن الألمانية عددا السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، منها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام تيجوان 2024، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

شهدت قائمة أسعار سيارات MG المقدمة بالسوق المصري، تراجعًا سعريًا رسمي للمرة الأولى، شمل جميع الطرازات المقدمة محليًا، بقيمة تصل لـ 260 ألف جنيه باختلاف الفئات.

تراجعت أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2024 بقيمة وصلت إلى 500 ألف جنيه، وشملت هذه التخفيضات جميع الفئات المتوافرة بالسوق المصري، وتعد هذه النسخة واحدة من احدث سيارات الأسد الفرنسي المقدمة محليًا، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV.

شهدت أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر حالة من الثبات، بعد الكشف عن أحدث قائمة سعرية بالسوق المصري خلال شهر مارس الجاري، حيث قدمت جميع الفئات بنفس أسعار القائمة السابقة، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات العائلية في مصر، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.