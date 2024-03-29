أسعار فولكس فاجن تيجوان 2024 الرسمية خلال مارس

تقدم شركة فولكس فاجن الألمانية عددا السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، منها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام تيجوان 2024، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

وتعتمد السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

فولكس فاجن تيجوان 2024

ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، أما عن قدرات التسارع فيمكن للسيارة الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

فولكس فاجن تيجوان 2024

وتضم فولكس فاجن تيجوان 2024 عدد من التجهيزات منها زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، مقاعد كهربائية التحكم، حساسات حركة، كاميرا، مكيف هواء، مثبت سرعة، مرايات كهربائية ضم، فتحة سقف بانوراما، قفل مركزي، ريموت تحكم.

فولكس فاجن تيجوان 2024

كما تحتوي السيارة على جنوط رياضية، 4 زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وسائد هوائية للحماية، نظام الثبات الالكتروني، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

فولكس فاجن تيجوان 2024

سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 خلال شهر مارس

تقدم السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 في السوق المصري عبر فئة R-LINE والتي يبلغ سعرها 2 مليون و390 ألف جنيه.