أسعارها نزلت نص مليون جنيه.. ما هذه السيارة ؟

تراجعت أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2024 بقيمة وصلت إلى 500 ألف جنيه، وشملت هذه التخفيضات جميع الفئات المتوافرة بالسوق المصري، وتعد هذه النسخة واحدة من احدث سيارات الأسد الفرنسي المقدمة محليًا، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 408 موديل 2024 في السوق المصري بعد تخفيضات مارس وابرز المواصفات الفنية.

تضم سيارة بيجو 408 موديل 2024 محرك تيربو سعة 1600 سي سي، يضخ 215 حصانا عند 5750 دورة في الدقيقة، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء ثماني النقلات.

بيجو 408 موديل 2024

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2024 على مكيف هواء، زجاج ومرايات كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، جنوط رياضية، قفل مركزي، وتجهيزات تتضمن، اضاءة LED، حساسات ركن خلفية وأمامية كاميرا 180 درجة.

بيجو 408 موديل 2024

وزودت السيارة بيجو 408 موديل 2024 بمثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد هوائية للحماية أمامية وجانبية وخلفية، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، برنامج دعم الفرامل BA.

بيجو 408 موديل 2024

أسعار بيجو 408 موديل 2024 الرسمية في مصر بعد تخفيضات مارس

الفئة ALLURE PACK بيجو 408 موديل 2024 بسعر مليون و109 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و609 ألف و990 جنيه

الفئة GT بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2 مليون و349 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و849 ألف و990 جنيه.