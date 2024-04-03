 في ظل التخفيضات ..أسعار دى اس DS4 العائلية الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين داخل سوق السيارات المصري عن اصدارات تساعدهم على التنقل ، وتناسب احتياجاتهم من خلال التكنولوجيات التي تتوافر بها من اجل تسهيل عملية القيادة علي السائق والركاب ، وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .
- محرك دى اس DS4 العائلية :
تصل سرعة سيارة دى اس DS4 موديل 2023 القصوى الي 235 كم/ساعة ، وبها قوة 215 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر ، وخزان وقود سعه 52 لتر .
- أبعاد دى اس DS4 موديل 2023 :
تأتي سيارة دى اس DS4 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4400 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1470 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2675 مم .
- أسعار دى اس DS4 موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة دى اس DS4 موديل 2023 تباع بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس بسعر مليون و 550 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة دى اس DS4 موديل 2023 تباع بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس بسعر مليون و 680 ألف جنيه .