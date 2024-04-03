يبحث الكثير من المواطنين داخل سوق السيارات المصري عن اصدارات تساعدهم على التنقل ، وتناسب احتياجاتهم من خلال التكنولوجيات التي تتوافر بها من اجل تسهيل عملية القيادة علي السائق والركاب ، وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

في ظل التخفيضات ..أسعار دى اس DS4 العائلية الجديدة

- محرك دى اس DS4 العائلية :

في ظل التخفيضات ..أسعار دى اس DS4 العائلية الجديدة

تصل سرعة سيارة دى اس DS4 موديل 2023 القصوى الي 235 كم/ساعة ، وبها قوة 215 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر ، وخزان وقود سعه 52 لتر .

- أبعاد دى اس DS4 موديل 2023 :

في ظل التخفيضات ..أسعار دى اس DS4 العائلية الجديدة

تأتي سيارة دى اس DS4 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4400 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1470 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2675 مم .

- أسعار دى اس DS4 موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس :

في ظل التخفيضات ..أسعار دى اس DS4 العائلية الجديدة

الفئة الأولي من سيارة دى اس DS4 موديل 2023 تباع بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دى اس DS4 موديل 2023 تباع بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس بسعر مليون و 680 ألف جنيه .