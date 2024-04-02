سيارات جديدة موديل 2024 متوافرة للبيع بعد تراجع الأسعار

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وتوافرت تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تحتوي علي تكنولوجيا متطورة ، كما انتشرت تلك السيارات بالسوق المصري بعدما تراجع قيمة الأوفر برايس علي الكثير من السيارات بسبب استقرار سعر صرف الدولار .
- كيا اكسيد موديل 2024 :
تحصل سيارة كيا اكسيد موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أتوماتيك، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 253 نيوتن/متر، وبها قوة 160 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .
الفئة الأولي من سيارة كيا اكسيد موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 749 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة كيا اكسيد موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 839 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة كيا اكسيد موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 949 ألف جنيه .
- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل الي 53 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 700 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 865 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 940 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 2 مليون و 60 ألف جنيه .
- رينو اوسترال موديل 2024 :
قوة رينو اوسترال موديل 2024 تصل الي 160 حصان، ومحرك سعه 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.7 ثانية .
الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2024 يصل سعرها الي مليون 750 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 850 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 950 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 50 ألف جنيه .
الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 60 ألف جنيه .
- بيجو 408 موديل 2024 :
عزم دوران بيجو 408 موديل 2024 يصل الي 300تيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 215 حصان .
الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 49 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 2 مليون و 109 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي 2 مليون و 349 ألف جنيه .
- سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024 :
تصل سرعة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024 القصوى الي 223 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضوع السكون في 9 ثواني ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 900 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون جنيه .