أسعار شانجان CS35 plus الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة إلى أن الصانع الصيني يطرح عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة بالسوق المصري لتلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات عائلية وبمميزات تكنولوجية متطورة، ومن ضمن تلك السيارات شانجان CS35 plus الجديدة .

أسعار شانجان CS35 plus الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

- مواصفات شانجان CS35 plus الجديدة :

زودت سيارة شانجان CS35 plus موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، وسائد هوائية، وفرامل مضادة للانغلاق ABS، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات ، ونظام تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية، ومزيل ضباب خلفي، ومرايات جانبية، ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير للمسافات الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرات للرؤية الخلفية، وبها خاصية تحديد وتحذير الاصطدام الأمامي ، وخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ .

أسعار شانجان CS35 plus الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

بالإضافة الي شانجان CS35 plus الجديدة تضم أيضا، حساسات إضاءة أتوماتيك، ومفتاح ذكي، وإمكانية إدارة المحرك عن بعد، ومخارج USB أمامية وخلفية، ومثبت سرعة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وفتحة سقف كهربائية، وشاحن هوائي للهاتف ، وشاشة مقاس 10 بوصة للمعلومات والترفيه، وبها خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و6 سماعات، ونظام Bluetooth .

- محرك شانجان CS35 plus موديل 2024 :

أسعار شانجان CS35 plus الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة شانجان CS35 plus موديل 2024 يصل الي 53 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، بها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 160 حصان .

- أسعار شانجان CS35 plus الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار شانجان CS35 plus الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS35 plus الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها الي 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان CS35 plus الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها الي 910 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان CS35 plus الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها الي 980 ألف جنيه .

