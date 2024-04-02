عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الأوفر برايس.. سعر مينى كوبر 2024 بالسوق المصري

أسعار مينى كوبر موديل
أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن السيارات التي تراجعت أسعارها مينى كوبر موديل 2024 ، وتنتمي كوبر  لفئة السيارات الكوبية ذات البابين .

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس 

أسعار سيارات فولكس فاجن 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

انخفاض أسعار 5 سيارات SUV موديل 2024.. اعرف بكام

- وسائل الأمان بـ  مينى كوبر الجديدة :

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس 

تمتلك سيارة مينى كوبر موديل 2024 العديد من المميزات من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه :

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس 

عزم دوران مينى كوبر موديل 2024 يصل الي 220 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مكونة من 8 سرعات، وبها قوة 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

- أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس 

الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي مليون و 980 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 2 مليون و 50 ألف جنيه .

 

طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 السعر الرسمي للسيارة قيمة الاوفر برايس السيارات الكوبيه ميني كوبر موديل 2024 وسائل الأمان بـ مينى كوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

50 مليون إسترليني.. فرج عامر يكشف وجهة مرموش بالدوري الإنجليزي

غير آدمية.. إعلامى يفجر مفاجأة حول عينة رمضان صبحي

محمد شبانة: صراع أهلاوي وزملكاوي على هذا المدافع

موضوعات متعلقة

أسعار سيارات فولكس فاجن 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة| تعرف عليها

إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح ؟

أرخص سيارة عائلية جديدة من تويوتا تباع بهذا السعر

مواصفات هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت

جيلي GX3 Pro موديل 2024 تباع بدون أوفر برايس

بدون زيادات.. سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 بالسوق المصري

مع تراجع الأوفر برايس.. سيارات 2024 تحت 850 ألف جنيه

ترشيحاتنا

هل يجوز الاعتكاف لمدة ساعة فقط.. أمين الفتوى يوضح

شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة تدخل مصر لأول مرة في عهد السيسي

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

أم مصرية تستغيث : بنتي كفيفة والمدارس رافضة تقبلها عشان "مابتشوفش"

غير آدمية.. إعلامى يفجر مفاجأة حول عينة رمضان صبحي

مصر تدين بقوة استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

بعد تصريحاتها النارية.. ريم البارودي عن ريهام سعيد: ماذا تعرف عن «الأيكوس»

قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس السيسي.. استعدادات العاصمة الإدارية وسبب اختيارها

ظهر في تدريبات الأهلي لمواجهة سيمبا.. متى يعود إمام عاشور للمشاركة؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ