بعد تراجع الأوفر برايس.. سعر مينى كوبر 2024 بالسوق المصري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن السيارات التي تراجعت أسعارها مينى كوبر موديل 2024 ، وتنتمي كوبر لفئة السيارات الكوبية ذات البابين .

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس

- وسائل الأمان بـ مينى كوبر الجديدة :

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس

تمتلك سيارة مينى كوبر موديل 2024 العديد من المميزات من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه :

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران مينى كوبر موديل 2024 يصل الي 220 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مكونة من 8 سرعات، وبها قوة 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

- أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي مليون و 980 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الكوبيه يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 2 مليون و 50 ألف جنيه .