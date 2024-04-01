خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة| تعرف عليها

الرؤية هي أحد أهم العناصر الأساسية في قيادة السيارات ، وهي تمثل الهدف الذي يسعى قائد السيارة لتحقيقه ، وذلك لان تحديد الرؤية بشكل فعال يعزز الثقة لدي سائق السيارة ، بالإضافة الي ان الرؤية أثناء قيادة السيارات هي عامل هام للسلامة والأمان على الطرق .

خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة

- خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة :

خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة

1- تنظيف زجاج السيارة :

من الضروري ان يتم التأكد من تنظيف زجاج السيارة الأمامية والخلفي جيدًا ، بجانب إزالة الأوساخ والغبار التي من شأنها أن تعيق الرؤية امام السائق .

2- عمل الأضواء بشكل صحيح :

خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة

يجب التأكد من عمل أضواء السيارة الأمامية والخلفية بشكل صحيح وسليم ، وذلك لان الإضاءة الجيدة تسهل رؤية الطريق وتميز مكان وتواجدك بالنسبة للسيارات الأخرى .

3- استخدام مساحات الزجاج :

خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة

مساحات الزجاج تعمل علي تنظيف الزجاج وإزالة أي بقع، وبعدها يجب ان يتم تجفيف الزجاج بقطعة قماش نظيفة لتجنب عدم وضوح الرؤية.

4- ارتداء النظارات الليلية :

خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة

عند القيادة في الليل يجب تجنب الإضاءة الزائدة من السيارات الأخرى، ويمكن ان تتجنب تلك الإضاءة من خلال ارتداء النظارات الشمسية الليلية التي تقلل من التوهج وتحسين الرؤية.

5- الابتعاد عن الإجهاد والتعب :

خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة

الإجهاد والتعب يؤثران بالسلب على الرؤية والتركيز أثناء القيادة، وبالتالي يجب ان يحصل سائق السيارة على الوقت الكافي من النوم، بالإضافة الي تجنب القيادة لفترات طويلة دون نوم او راحة .