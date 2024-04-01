خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة| تعرف عليها

الرؤية هي أحد أهم العناصر الأساسية في قيادة السيارات ، وهي تمثل الهدف الذي يسعى قائد السيارة لتحقيقه ، وذلك لان تحديد الرؤية بشكل فعال يعزز الثقة لدي سائق السيارة ، بالإضافة الي ان الرؤية أثناء قيادة السيارات هي عامل هام للسلامة والأمان على الطرق .
- خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة :
1- تنظيف زجاج السيارة :
من الضروري ان يتم التأكد من تنظيف زجاج السيارة الأمامية والخلفي جيدًا ، بجانب إزالة الأوساخ والغبار التي من شأنها أن تعيق الرؤية امام السائق .
2- عمل الأضواء بشكل صحيح :
يجب التأكد من عمل أضواء السيارة الأمامية والخلفية بشكل صحيح وسليم ، وذلك لان الإضاءة الجيدة تسهل رؤية الطريق وتميز مكان وتواجدك بالنسبة للسيارات الأخرى .
3- استخدام مساحات الزجاج :
مساحات الزجاج تعمل علي تنظيف الزجاج وإزالة أي بقع، وبعدها يجب ان يتم تجفيف الزجاج بقطعة قماش نظيفة لتجنب عدم وضوح الرؤية.
4- ارتداء النظارات الليلية :
عند القيادة في الليل يجب تجنب الإضاءة الزائدة من السيارات الأخرى، ويمكن ان تتجنب تلك الإضاءة من خلال ارتداء النظارات الشمسية الليلية التي تقلل من التوهج وتحسين الرؤية.
5- الابتعاد عن الإجهاد والتعب :
الإجهاد والتعب يؤثران بالسلب على الرؤية والتركيز أثناء القيادة، وبالتالي يجب ان يحصل سائق السيارة على الوقت الكافي من النوم، بالإضافة الي تجنب القيادة لفترات طويلة دون نوم او راحة .