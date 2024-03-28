مع تراجع الأوفر برايس.. سيارات 2024 تحت 850 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 التي يبحث عنها المواطنين لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، وتم تواجد تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الأصلي للسيارة نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- جاك S2 موديل 2024 :

مع تراجع الأوفر برايس ..سيارات 2024 تحت850 ألف جنيه

تتسارع سيارة جاك S2 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج قوة تصل الي 113 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

تتوافر سيارة جاك S2 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة سعرها 849 ألف جنيه .

- ام جى 5 موديل 2024 :

مع تراجع الأوفر برايس ..سيارات 2024 تحت850 ألف جنيه

تحصل ام جى 5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 يصل سعرها الي 830 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

مع تراجع الأوفر برايس ..سيارات 2024 تحت850 ألف جنيه

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل الي 141 نيوتن/متر وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 785 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 810 ألف جنيه .

- نيسان صنى موديل 2024 :

مع تراجع الأوفر برايس ..سيارات 2024 تحت850 ألف جنيه

قوة سيارة نيسان صنى موديل 2024 تصل الي 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وبها خزان وقو سعه 41 لتر ، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 761 ألف جنيه .

- سوزوكى اسبريسو موديل 2024 :

مع تراجع الأوفر برايس ..سيارات 2024 تحت850 ألف جنيه

سعه خزان وقود سوزوكى اسبريسو موديل 2024 تصل الي 27 لتر ، وبها عزم دران يصل الي 90 نيوتن/متر ، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، وتنتج قوة 67 حصان، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية .

تأتي سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 بالسوق المصري بسعر 549 ألف جنيه .