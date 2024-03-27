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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

في ظل التخفيضات.. سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المحلي

في ظل التخفيضات ..سيارات
في ظل التخفيضات ..سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المحلي

يحتوي السوق المصري للسيارات علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتم توافر تلك السيارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحوصل علي سيارات تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والذهاب الي أعمالهم، حيث شهد سوق السيارات اقبال كبير بعد تراجع أسعار الأوفر برايس .

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- فولكس فاجن جولف موديل 2024 :

في ظل التخفيضات ..سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المحلي

تخرج سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعه 1400 سي سي تيربو، تخرج قوة 150 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.2 ثانية .

تتوافر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 770 ألف جنيه .

- اوبل كورسا موديل 2024 :

في ظل التخفيضات ..سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المحلي

قوة اوبل كورسا موديل 2024 تصل الي 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 230 نيوتن/متر  .

تأتي سيارة اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 549 ألف جنيه .

- سيات ارونا موديل 2024 :

في ظل التخفيضات ..سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المحلي

تحصل سيارة سيات ارونا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 200 نيوتن/متر  ، وقوتها 115 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة سيات ارونا موديل 2024 بالسوق المصري يصل سعرها الي مليون و 375 ألف جنيه .

- سيتروين C3 موديل 2024 :

في ظل التخفيضات ..سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المحلي

تصل قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 110 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 190 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2024 :

في ظل التخفيضات ..سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المحلي

تحتاج سيارة سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2024 الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.9 ثانية ، وتحمل محرك سعه 1200 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 37 لتر ، وتخرج قوة 84 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2024 يصل سعرها الي 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2024 يصل سعرها الي 764 ألف جنيه .

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