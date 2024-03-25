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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

تراجعت 550 ألف جنيه
تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يشهد حالة من الاستقرار والرواج نتيجة تراجع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، حيث أدى استقرار سعر صرف الدولار الي تراجع أسعار السيارات الجديدة واستقرارها ، بعدما شهدت خلال الفترة الماضية زيادات غير متوقعة ، وبالتالي تتوفر بالسوق المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات التي يحتاج إليها المواطنين ويرغبون في اقتنائها .

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- أوبل كروس لاند موديل 2024

 تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

تتسارع اوبل كروس لاند موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.4  لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر .

سعر سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 بعد تراجع الأسعار يصل الي مليون و 549 ألف جنيه، بدلا من مليون و 849 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل إلى 300 ألف جنيه .

- اوبل موكا موديل 2024

 تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

تحصل سيارة اوبل موكا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

تتوافر سيارة اوبل موكا موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 749 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 99 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 350 ألف جنيه .

- اوبل جراند لاند موديل 2024 

 تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 يصل إلى 53 لترا ، وبها عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

سعر سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بعد تراجع الأسعار يصل إلى مليون و949 ألف جنيه للفئة الأولى، و2 مليون و349 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و74 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 525 ألف جنيه.

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