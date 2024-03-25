سوق السيارات المصري يشهد حالة من الاستقرار والرواج نتيجة تراجع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، حيث أدى استقرار سعر صرف الدولار الي تراجع أسعار السيارات الجديدة واستقرارها ، بعدما شهدت خلال الفترة الماضية زيادات غير متوقعة ، وبالتالي تتوفر بالسوق المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات التي يحتاج إليها المواطنين ويرغبون في اقتنائها .

- أوبل كروس لاند موديل 2024

تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

تتسارع اوبل كروس لاند موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر .

سعر سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 بعد تراجع الأسعار يصل الي مليون و 549 ألف جنيه، بدلا من مليون و 849 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل إلى 300 ألف جنيه .

- اوبل موكا موديل 2024

تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

تحصل سيارة اوبل موكا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

تتوافر سيارة اوبل موكا موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 749 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 99 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 350 ألف جنيه .

- اوبل جراند لاند موديل 2024

تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 يصل إلى 53 لترا ، وبها عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

سعر سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بعد تراجع الأسعار يصل إلى مليون و949 ألف جنيه للفئة الأولى، و2 مليون و349 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و74 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 525 ألف جنيه.