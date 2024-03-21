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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع ؟

خطوات لتجهيز سياراتك
خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع

مع بداية فصل الربيع تحتاج السيارات في هذه الفترة إلي برنامج عناية لاستعادة رونقها وشكلها الجذاب بعد موسم الشتاء والأمطار والذى يؤثر علي الكثير من أجزاء السيارة نتيجة نزول الأمطار .

 خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع

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وبالتالي يجب الاهتمام جميع أجزاء السيارات وفحصها للتأكد من عملها بشكل جيد ، بالإضافة إلي أن فحص السيارة وتغير أجزاءها التي لا تعمل يساعد السيارة في الدخول إلي فصل الربيع وهي بـ كامل قوتها بسبب عمل جميع أجزاءها بـ جودة وفاعلية .

1- إزالة الأوساخ :

 خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع

غسيل السيارة يعمل علي معالجة هيكل السيارة الخارجي ، من أجل إزالة الأوساخ التي قد تضر بطلاء السيارة ، بالإضافة إلي أن أول غسل للسيارة بعد فصل الشتاء يكون لها أهمية خاصة .

2- الكشف علي طلاء السيارة الخارجي :

 خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع

بعد انتهاء فصل الشتاء يجب ان يتم فحص شامل لطلاء السيارة، وذلك لان اتربة الطريق تضر بالطلاء الخارجي مع ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن علاج أضرار الطلاء الصغيرة عن طريق قلم الطلاء الخاص .

3- استبدال الإطارات :

 خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع

مع دخول فصل الصيف يجب تغير إطارات السيارة الشتوية بالصيفية بجانب فحصها وفحص عمق المداس الخاص بها ، ويجب ان يتم ضبط نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات إذا كانت السيارة مجهزة به.

4- الكشف عن نظام الفرامل :

 خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع

يتعين علي ملاك السيارات أن يقوموا بـ فحص أنابيب الفرامل المتواجدة أسفل السيارة، لان حافظة السيارة السفلة يمكن ان يصيبها أي ضرر نتيجة تلامس الحصيات الصغيرة بها .

5- تنظيف غرفة المحرك :

 خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع

هناك بعض الأشياء قد تتراكم تحت غطاء حيز المحرك، مثل أوراق الشجر، وبالتالي يجب فحص مستويات زيت المحرك وزيت المكابح، وسائل غسل الزجاج، بجانب مراجعة شحن البطارية.

6- الكشف علي نظام التعليق :

 خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع

بعد تعرض السيارة للعديد من المطبات يجب الكشف علي نظام التعليق الخاص بها ، لان ذلك يؤدي إلى شد ممتص الصدمات بشكل كبير ، وذلك يتسبب في طول مسافة التوقف .

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