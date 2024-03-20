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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

سكودا Epiq الكهربائية
سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

كشفت شركة سكودا عن طرازها الجديد سكودا Epiq الكهربائية ، وتنتمي إيبك Epiq  لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، ويتم طرح السيارة العام المقبل 2025 .

سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

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- محرك سكودا Epiq الكهربائية الجديدة :

سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

تحصل سيارة سكودا Epiq الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي يمكنها من قطع مسافة تصل الي 248 ميل ، أي ما يعادل 400 كم/ساعة ، وسيتم طرح سكودا Epiq بالأسواق الأوروبية في أول ظهور لها .

- مواصفات سكودا Epiq الكهربائية الجديدة :

سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

زودت سيارة سكودا Epiq الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات منها، واجهة أمامية تضم وحدات كهربائية ، وبها رادار للمسافة، وكاميرا أمامية، وبها مصابيح LED ثنائية ، ومصابيح نهارية، وبها صدادات مطليه بالكروم الداكن، وخط حزام مرتفع، وبها أقواس عجلات بتطعيمات مختلفة، وخط سقف منخفض ومائل بـ جناح السقف .
 

سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

بالإضافة الي ان سيارة سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تحتوي علي وحدات تخزين مفتوحة بها شاحن للهاتف لاسلكي في الكونسول الوسطي، وخطافات للحقائب، وخطافات للتثبيت، وبها عجلة قيادة ثنائية الأضلاع، وأزرار مادية .

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