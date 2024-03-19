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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار سيارات سيات
أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة التي ارتفع سعرها سابقا بشكل غير مسبوق نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، والان جاءت تلك السيارات بكثرة نتيجة استقرار سعر الصرف وتراجع الأوفر برايس عن السعر الرسمي .

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- سيات ابيزا موديل 2024 :

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تتسارع سيات ابيزا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 200 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 40 لتر ، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة .

تباع سيارة سيات ابيزا موديل 2024 بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

- سيات ارونا موديل 2024 :

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة سيات ارونا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10 ثواني ، ومتل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 200 نيوتن/متر، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

تتوافر سيات ارونا موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بسعر مليون و 395 ألف جنيه .

- سيات ليون موديل 2024 :

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تصل سرعة سيات ليون موديل 2024 القصوى الي 210 حصان، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 150 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.8 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ويصل خزان وقودها الي 45 لتر .

تأتي سيارة سيات ليون موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

- سيات اتيكا موديل 2024 :

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة سيات اتيكا موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتحتاج الي 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 198 كم/ساعة .

ويصل سعر سيارة سيات اتيكا موديل 2024 داخل سوق السيارات الي مليون و 990 ألف جنيه .

- سيات تاراكو موديل 2024 :

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران سيارة سيات تاراكو موديل 2024 يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 58 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

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