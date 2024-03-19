أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة التي ارتفع سعرها سابقا بشكل غير مسبوق نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، والان جاءت تلك السيارات بكثرة نتيجة استقرار سعر الصرف وتراجع الأوفر برايس عن السعر الرسمي .
- سيات ابيزا موديل 2024 :
تتسارع سيات ابيزا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 200 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 40 لتر ، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة .
تباع سيارة سيات ابيزا موديل 2024 بسعر مليون و 350 ألف جنيه .
- سيات ارونا موديل 2024 :
تحصل سيارة سيات ارونا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10 ثواني ، ومتل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 200 نيوتن/متر، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .
تتوافر سيات ارونا موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بسعر مليون و 395 ألف جنيه .
- سيات ليون موديل 2024 :
تصل سرعة سيات ليون موديل 2024 القصوى الي 210 حصان، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 150 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.8 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ويصل خزان وقودها الي 45 لتر .
تأتي سيارة سيات ليون موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .
- سيات اتيكا موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة سيات اتيكا موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتحتاج الي 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 198 كم/ساعة .
ويصل سعر سيارة سيات اتيكا موديل 2024 داخل سوق السيارات الي مليون و 990 ألف جنيه .
- سيات تاراكو موديل 2024 :
عزم دوران سيارة سيات تاراكو موديل 2024 يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 58 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .
الفئة الأولي من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .