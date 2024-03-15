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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار 5 سيارات رياضية في مصر .. منها سبورتاج و MG

5 سيارات رياضية في
5 سيارات رياضية في السوق المصري

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو من ناحية القدرات الفنية والتقنية والتجهيزات الخاصة بكل فئة، بالاضافة إلى التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر أو الـ SUV صاحبة الشعبية الكبيرة.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار 5 سيارات رياضية في السوق المصري.

 سيارات رياضية في السوق المصري

1 - كيا سبورتاج 

 

زودت كيا سبورتاج موديل 2024 بناقل سرعات 7 غيار طراز DCT، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع إنتاج 180 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 12.1 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 

تتراوح أسعار السيارة كيا سبورتاج 2024 بين 2,099,900 جنيه و 2,699,900 جنيه.

5 سيارات رياضية في السوق المصري

2 - ام جي RX5 PLUS

 

تأتي السيارة ام جي RX5 PLUS بمحرك تيربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك7 غيار مع تقنية الدفع الأمامي، وتصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/ساعة.

 

تأتي الفئة الأولى من السيارة ام جي RX5 PLUS موديل 2024 بسعر مليون و700 ألف جنيه و مليون و760 ألف جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات رياضية في السوق المصري

3 - ميتسوبيشي اكليبس كروس

 

تضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس محرك تيربو سعة 1500 سي سي،4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، بالاضافة إلى زمن تسارع يقدر بـ  8.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 

وتقدم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بأسعار رسمية تتراوح بين 1,675,000 جنيه و 1,870,000 جنيه.

5 سيارات رياضية في السوق المصري

4 - ستروين C5 ايركورس

 

تعتمد السيارة ستروين C5 ايركورس على محرك تيربو 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة إجمالية 165 حصانا و240 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 9.4 ثانية، بينما تستهلك 6.8 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

 

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة ستروين C5 ايركورس 2024 بين 2,090,000 جنيه و 2,090,000 جنيه.

5 سيارات رياضية في السوق المصري

5 - اوبل جراند لاند

 

دعمت السيارة اوبل جراند لاند بمحرك "تيربو" سعة 1600 CC، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وبهذه القدرات تنطلق السيارة وضع السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 8.6 ثانية.

 

تتراوح اسعار السيارة الرسمية بين 2,349,990 جنيه و 2,599,990 جنيه.

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