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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| نزلت 300 ألف جنيه "أسعار" سانج يونج ..أرخص سيارة فرنسية في مصر.. سعر CLA 200 "كسر زيرو"

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رسميا ولأول مرة.. انخفاض أسعار سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024 في مصر

انخفضت للمرة الأولى أسعار السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المصري، حيث شهدت تراجعا سعريا بشكل رسمي بلغ 200 ألف جنيه.

 

انهيار الأوفر برايس .. شيري تيجو 8 موديل 2024 بنفس السعر الرسمي

شهدت أسعار الأوفر برايس إنهيارًا واضحًا داخل السوق المصري، حيث تراجعت هذه القيمة إلى حد كبير بل اختفت تمامًا عن طرازات متنوعة، ويعني مفهوم الـ"أوفر برايس" هو فرض قيمة سعرية غير رسمية من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

 

رخصت 300 ألف جنيه.. السعر الرسمي لـ سانج يونج توريس 2024

شهدت السيارة سانج يونج توريس موديل 2024، تراجعا في سعرها الرسمي للمرة الأولى منذ طرحها، وتعد العلامة التجارية الكورية هي أول من بدأت التخفيضات السعرية بشكل رسمي، خاصة بعد اختفاء ظاهرة الأوفر برايس، وانخفاض ملحوظ في اسعار السيارات المستعملة، واستقرار سوق الزيرو.

 

أسعار 5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني .. منها MG وجيلي

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية وعائلة الكروس اوفر، والتي اكتسبت شعبية كبيرة محليًا وعالميًا ايضا، نسبة للقدرات الفنية الخاصة بكل طراز، والتصميم الرياضي.

 

أرخص سيارة فرنسية بالسوق المصري موديل 2024 .. بهذا السعر

مازالت السيارة رينو تاليانت 2024 تتصدر قائمة أرخص السيارات الفرنسية المقدمة بالسوق المصري، مقارنة بعدد من السيارات الأخرى ضمن طرازات الفئة الإقتصادية التي تعمل علامات تجارية فرنسية، وذلك عن فئة السيدان الشهيرة.

 

مرسيدس CLA 200 موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

ظهرت سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 للبيع على الإنترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1700 كيلومتر فقط، حيث تباع تحت مسمى "كسر الزيرو"، مع احتفاظها بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات.

 

ميتسوبيشي إكسابندر تتصدر مبيعات فئة الـ 7 راكب .. كم يبلغ سعرها ؟

تصدرت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر قائمة السيارات الأكثر مبيعاً لشهر يناير 2024، وذلك عن فئة الـ MPV-B العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد، بعد أن حققت حصة سوقية بلغت 94.3 % خلال يناير الماضي، وذلك بحسب تقارير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك " AMIC".

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أخبار السيارات| نزلت 300 ألف جنيه "أسعار" سانج يونج ..أرخص سيارة فرنسية في مصر.. سعر CLA 200 "كسر زيرو"


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