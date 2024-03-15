أخبار السيارات| نزلت 300 ألف جنيه "أسعار" سانج يونج ..أرخص سيارة فرنسية في مصر.. سعر CLA 200 "كسر زيرو"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

انخفضت للمرة الأولى أسعار السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المصري، حيث شهدت تراجعا سعريا بشكل رسمي بلغ 200 ألف جنيه.

شهدت أسعار الأوفر برايس إنهيارًا واضحًا داخل السوق المصري، حيث تراجعت هذه القيمة إلى حد كبير بل اختفت تمامًا عن طرازات متنوعة، ويعني مفهوم الـ"أوفر برايس" هو فرض قيمة سعرية غير رسمية من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

شهدت السيارة سانج يونج توريس موديل 2024، تراجعا في سعرها الرسمي للمرة الأولى منذ طرحها، وتعد العلامة التجارية الكورية هي أول من بدأت التخفيضات السعرية بشكل رسمي، خاصة بعد اختفاء ظاهرة الأوفر برايس، وانخفاض ملحوظ في اسعار السيارات المستعملة، واستقرار سوق الزيرو.

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية وعائلة الكروس اوفر، والتي اكتسبت شعبية كبيرة محليًا وعالميًا ايضا، نسبة للقدرات الفنية الخاصة بكل طراز، والتصميم الرياضي.

مازالت السيارة رينو تاليانت 2024 تتصدر قائمة أرخص السيارات الفرنسية المقدمة بالسوق المصري، مقارنة بعدد من السيارات الأخرى ضمن طرازات الفئة الإقتصادية التي تعمل علامات تجارية فرنسية، وذلك عن فئة السيدان الشهيرة.

ظهرت سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 للبيع على الإنترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1700 كيلومتر فقط، حيث تباع تحت مسمى "كسر الزيرو"، مع احتفاظها بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات.

تصدرت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر قائمة السيارات الأكثر مبيعاً لشهر يناير 2024، وذلك عن فئة الـ MPV-B العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد، بعد أن حققت حصة سوقية بلغت 94.3 % خلال يناير الماضي، وذلك بحسب تقارير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك " AMIC".