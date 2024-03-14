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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انهيار الأوفر برايس .. شيري تيجو 8 موديل 2024 بنفس السعر الرسمي

شيري تيجو 8 موديل
شيري تيجو 8 موديل 2024

شهدت أسعار الأوفر برايس إنهيارًا واضحًا داخل السوق المصري، حيث تراجعت هذه القيمة إلى حد كبير بل اختفت تمامًا عن طرازات متنوعة، ويعني مفهوم الـ"أوفر برايس" هو فرض قيمة سعرية غير رسمية من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

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وظهرت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 للبيع على الانترنت، عبر عدد من المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بنفس سعرها الرسمي أو بقيمة اضافية وصلت إلى 20 ألف جنيه كحد اقصى، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر.

شيري تيجو 8 موديل 2024

وطرحت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بالسوق المحلي عبر 4 فئات من التجهيزات سواء من فئة الـ 5 مقاعد والـ 7 مقاعد، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,335,000 جنيه للفئة الأولى و 1,460,000 جنيه للفئة عالية التجهيزات.

 

وتقدم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بنفس السعر الرسمي، وضمن طرازات فئة LUXURY عالية التجهيزات ذات الـ 7 مقاعد، بعد أن ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجالة على الانترنت.

شيري تيجو 8 موديل 2024

تأتي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، زر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، مثبت سرعة، كاميرا، حساسات ركن، مقاعد كهربائية، مرايات جانبية ضم، فتحة سقف بانوراما، نظام صوتي ترفيهي، نظام صوتي ترفيهي.

 

زودت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مدعوم بمحرك تيربو 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصان و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 8 موديل 2024

اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

أول فئة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,335,000 جنيه.

ثاني فئة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,385,000 جنيه.

ثالث فئة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,410,000 جنيه.

رابع فئة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,460,000 جنيه.

الاوفر برايس اسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 أسعار شيري تيجو 8 اسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الرسمية

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