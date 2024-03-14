رسميا ولأول مرة.. انخفاض أسعار سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024 في مصر

انخفضت للمرة الأولى أسعار السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المصري، حيث شهدت تراجعا سعريا بشكل رسمي بلغ 200 ألف جنيه.

وتعتبر السيارة تيفولي XLV موديل 2024 من أشهر إصدارات العلامة الكورية الجنوبية "سانج يونج"، والتي تقدم بتصميم رياضي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV.

سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024 بعد التخفيضات الاخيرة، إلى جانب عرض أبرز المواصفات الفنية.

مواصفات السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1600 سي سي طراز MPI.

قوة إجمالية قدرها 128 حصانا.

عزم الدوران 160 نيوتن متر.

سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024

ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

سرعة قصوى 181 كيلومترا في الساعة.

متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024

تراجعت أسعار السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024 بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى مليون و400 ألف جنيه بدلاً من مليون و600 ألف جنيه.