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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار 5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني .. منها MG وجيلي

5 سيارات كروس اوفر
5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية وعائلة الكروس اوفر، والتي اكتسبت شعبية كبيرة محليًا وعالميًا ايضا، نسبة للقدرات الفنية الخاصة بكل طراز، والتصميم الرياضي.

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ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني في مصر.

5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني

1 - إم جي ZS

 

تأتي MG ZS بمحرك 1500 CC رباعي الأسطوانات، وتنتج السيارة 119 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستهلك السيارة نحو 5.8 لترًا من الوقود، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ويقدر زمن وصول السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة نحو 10.9 ثانية.

 

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة إم جي ZS موديل 2024 بين 1,150,000 جنيه و 1,200,000 جنيه.

5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني

2 - جيلي كول راي

 

تعتمد جيلي كول راي موديل 2024 على محرك 4 سلندر "تيربو"، سعة 1500 سي سي، وقوة إجمالية قدرها 174 حصان، و290 نيوتن متر لعزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك Dual Clutch 7 غيار، وزمن التسارع 7.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، إلى جانب متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بين 1,166,900 جنيه و1,188,900 جنيه.

5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني

3 - جيتور X70

 

زودت جيتور X70 موديل 2024 بناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الادا، و بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ 156 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

 

تتراوح أسعار السيارة جيتور X70 موديل 2024 بين 1,259,000 جنيه و 1,349,000 جنيه.

5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني

4 - جيلي GX3 PRO

 

تأتي السيارة محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، 140 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD، ونظام الثبات الالكتروني، مرايات كهربائية جانبية، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، و مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات ركن، جنوط رياضية.

 

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر يبلغ 999,900 جنيه. 

5 سيارات كروس اوفر يقدمها الصانع الصيني

5 - ساوايست DX5

 

زودت السيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، ويمكن ضخ قوة اجمالية 156 حصان، وعزم الدوران 225 نيوتن متر، وناقل الحركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

 

يبلغ سعر السيارة ساوايست DX5 موديل 2024 نحو 860,000 جنيه.

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