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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر

بي واي دي F3
بي واي دي F3

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة حديثة وبأرخص سعر، بالاضافة إلى أن تكون ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي، وتعتبر السيارة بي واي دي f3 واحدة من أبرز الخيارات المطروحة على الساحة حاليًا، وسط ارتفاع اسعار السيارات الغير مسبوق خلال الفترة الاخيرة.

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وظهرت السيارة بي واي دي موديل 2022 للبيع على الانترنت عن طريق احدى الصفحات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت حالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 100 ألف كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريقا.

بي واي دي F3

وتأتي السيارة بي واي دي موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن الفئات الاعلى تجهيزًا، حيث تضم جنوط ومصابيح ضباب، مرايات كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، مضاف لها شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، فرش جلد.

بي واي دي F3

وزودت السيارة بي واي دي موديل 2022 بعدد 2 من الوسائد الهوائية للحماية، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 4 زجاج كهربائي، ريموت تحكم، قفل مركزي للأبواب، عجلة قيادة باور.

بي واي دي F3

دعمت السيارة بي واي دي موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك سداسي السرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

بي واي دي F3

سعر السيارة بي واي دي موديل 2022 

 

ظهرت السيارة بي واي دي موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر 580 ألف جنيه.

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