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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر كوبرا فورمنتور 2024 بعد الزيادات الجديدة

أسعار سيارة كوبرا
أسعار سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة

كشفت شركة كوبرا عن اصدارها الجديد كوبرا فورمنتور موديل 2024 ، وتنتمي فورمنتور  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام ، وتظهر فورمنتور بتصميم مميز وأنيق، وهي الآن متوافرة بالسوق المصري بموديلات 2024 الجديدة .

أسعار سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة

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- محرك  كوبرا فورمنتور الـ SUV  :

أسعار سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة

عزم دوران كوبرا فورمنتور الجديدة يصل الي 320 نيوتن/متر، وبها قوة 190 حصان، وذلك بسبب محركها الذى يصل سعته الي 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع فورمنتور من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .

- أبعاد كوبرا فورمنتور موديل 2024 :

أسعار سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة

تأتي سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4450 مم، وعرض 1839 مم، وارتفاع 1528 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

- وسائل الأمان بـ كوبرا فورمنتور الجديدة :

أسعار سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة

زودت سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات أمامية وخلفية للركن، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الثبات الإلكترون، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة :

أسعار سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات 

يصل سعر سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة إلي 2 مليون و 550 ألف جنيه، بدلا من مليون و 650 ألف جنيه ، بزيادة تصل إلي 900 ألف جنيه .
 

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