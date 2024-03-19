سعر كوبرا فورمنتور 2024 بعد الزيادات الجديدة

كشفت شركة كوبرا عن اصدارها الجديد كوبرا فورمنتور موديل 2024 ، وتنتمي فورمنتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام ، وتظهر فورمنتور بتصميم مميز وأنيق، وهي الآن متوافرة بالسوق المصري بموديلات 2024 الجديدة .
- محرك كوبرا فورمنتور الـ SUV :
عزم دوران كوبرا فورمنتور الجديدة يصل الي 320 نيوتن/متر، وبها قوة 190 حصان، وذلك بسبب محركها الذى يصل سعته الي 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع فورمنتور من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .
- أبعاد كوبرا فورمنتور موديل 2024 :
تأتي سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4450 مم، وعرض 1839 مم، وارتفاع 1528 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .
- وسائل الأمان بـ كوبرا فورمنتور الجديدة :
زودت سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات أمامية وخلفية للركن، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الثبات الإلكترون، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD .
- أسعار سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة :
يصل سعر سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة إلي 2 مليون و 550 ألف جنيه، بدلا من مليون و 650 ألف جنيه ، بزيادة تصل إلي 900 ألف جنيه .