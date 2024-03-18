يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين، وتم تواجد تلك الإصدارات بعد تراجع الاوفر برايس علي الكثير من موديلات السيارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ومن ضمن تلك السيارات ، نيسان صني، وشيري أريزو 5، و هيونداي أكسنت RB، وساوايست DX5 .

- نيسان صني موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات جديدة 2024 شبابية بمصر

سعه خزان وقود نيسان صني موديل 2024 تصل الي 41 لتر ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 108 حصان، ويصل عزم دورانها الي 134 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

يصل سعر سيارة نيسان صني موديل 2024 بسوق السيارات المصري بعد تراجع الأسعار الي 761 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات جديدة 2024 شبابية بمصر

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر، وبها قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تباع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس بسعر يصل الي 810 ألف جنيه .

- شيرى تيجو 3 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات جديدة 2024 شبابية بمصر

قوة سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 تصل الي 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 160 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر .

سعر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 بعد تراجع الأسعار يصل الي 955 ألف جنيه .

- هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات جديدة 2024 شبابية بمصر

تتسارع هيونداي أكسنت RB موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر، وبها قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

يبلغ سعر سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 في سوق السيارات بعد تراجع الأسعار 970 ألف جنيه .

- ساوايست DX5 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات جديدة 2024 شبابية بمصر

سعه خزان وقود سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 يصل الي 45 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 225 نيوتن/متر، وبها قوة تصل الي 156 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

تتوافر سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بفئة واحدة بسوق السيارات المصري يصل سعرها بعد التخفيضات الي 860 ألف جنيه .