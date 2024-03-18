سعر سانج يونج توريس 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

يقدم الصانع الصيني بسوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة مويل 2024 ، وتتوافر جميع إصدارات السيارات من قبل الصانع الصيني سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار .
- محرك سانج يونج توريس الجديدة :
تحصل سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، وبها قوة 168 حصان .
- وسائل الأمان بـ سانج يونج توريس :
زودت سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة ومنها ، حساسات للركن، و
ESP، ووسائد هوائية ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.
- أسعار سانج يونج توريس موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون و 750 ألف جنيه بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون و 925 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 190 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس يصل سعرها الي 2 مليون و 150 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 450 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس يصل سعرها الي 2 مليون و 290 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 590 ألف جنيه .