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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر سانج يونج توريس 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

أسعار سانج يونج توريس
أسعار سانج يونج توريس موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

يقدم الصانع الصيني بسوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة مويل 2024 ، وتتوافر جميع إصدارات السيارات من قبل الصانع الصيني سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار سانج يونج توريس موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس 

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- محرك سانج يونج توريس الجديدة :

أسعار سيارة سانج يونج توريس موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس 

تحصل سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، وبها قوة 168 حصان .

- وسائل الأمان بـ سانج يونج توريس :

أسعار سانج يونج توريس موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس 

زودت سيارة سانج يونج توريس  موديل 2024 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة ومنها ، حساسات للركن، و
ESP، ووسائد هوائية ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- أسعار سانج يونج توريس موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس :

أسعار سيارة سانج يونج توريس موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس 

الفئة الأولي من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون و 750 ألف جنيه بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون و 925 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس يصل سعرها الي 2 مليون و 150 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس يصل سعرها الي 2 مليون و 290 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 590 ألف جنيه .

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