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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات هاتشباك بـ 200 ألف جنيه بعد تراجع زيادات الأسعار

سيارات هاتشباك بـ
سيارات هاتشباك بـ 200 ألف جنيه بعد تراجع الزيادات

يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بالعديد من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصريين لما يتوافر بها من مميزات ، وتنتمي تلك السيارات لفئة السيارات الهاتشباك الشبابية وتم توافره لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تناسب احتياجاتهم .

بعد تراجع الجديدة .. أسعار سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المصرية

بعد انخفاض الأسعار .. سيارات جديدة متوافرة في السوق المصري

- كيا بيكانتو موديل 2004 :

سيارات هاتشباك بـ 200 ألف جنيه بعد تراجع الزيادات

تحصل سيارة كيا بيكانتو موديل 2004 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، بها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2004 بسوق السيارات المستعمل الي 200 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- سيتروين C3 موديل 2006 :

سيارات هاتشباك بـ 200 ألف جنيه بعد تراجع الزيادات

تمكنت سيتروين C3 موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة سيتروين C3 موديل 2006 بـ سوق السيارات المصري 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- شيري كيو كيو موديل 2005 :

سيارات هاتشباك بـ 200 ألف جنيه بعد تراجع الزيادات

تنقل قوة سيارة شيري كيو كيو موديل 2005 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، وبها محرك سعه 800 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الكحلي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة شيري كيو كيو موديل 2005 بسوق السيارات المصري بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة  .

- فولكس فاجن بولو موديل 2000 :

سيارات هاتشباك بـ 200 ألف جنيه بعد تراجع الزيادات

تستمد سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2000 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة 7 شهور .

سعر سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2000 بـ سوق السيارات المصري يصل الي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة و أداء محركها .

- سيات ابيزا موديل 1998 :

سيارات هاتشباك بـ 200 ألف جنيه بعد تراجع الزيادات

زودت سيارة سيات ابيزا موديل 1998 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 999 كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يبلغ سعر سيارة سيات ابيزا موديل 1998 بسوق المستعمل 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة وأداء محركها .

سوق السيارات المصرى طرازات السيارات السيارات الهاتشباك الشبابية كيا بيكانتو موديل 2004 سيتروين C3 موديل 2006

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