سيارات هاتشباك بـ 200 ألف جنيه بعد تراجع زيادات الأسعار

يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بالعديد من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصريين لما يتوافر بها من مميزات ، وتنتمي تلك السيارات لفئة السيارات الهاتشباك الشبابية وتم توافره لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تناسب احتياجاتهم .
- كيا بيكانتو موديل 2004 :
تحصل سيارة كيا بيكانتو موديل 2004 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، بها رخصة سارية .
يصل سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2004 بسوق السيارات المستعمل الي 200 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
- سيتروين C3 موديل 2006 :
تمكنت سيتروين C3 موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر سيارة سيتروين C3 موديل 2006 بـ سوق السيارات المصري 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- شيري كيو كيو موديل 2005 :
تنقل قوة سيارة شيري كيو كيو موديل 2005 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، وبها محرك سعه 800 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الكحلي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .
تتوافر سيارة شيري كيو كيو موديل 2005 بسوق السيارات المصري بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .
- فولكس فاجن بولو موديل 2000 :
تستمد سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2000 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة 7 شهور .
سعر سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2000 بـ سوق السيارات المصري يصل الي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة و أداء محركها .
- سيات ابيزا موديل 1998 :
زودت سيارة سيات ابيزا موديل 1998 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 999 كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
يبلغ سعر سيارة سيات ابيزا موديل 1998 بسوق المستعمل 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة وأداء محركها .