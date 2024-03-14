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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين سيارة جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024 | بالأسعار

مقارنة بين سيارة
مقارنة بين سيارة جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024 | بالأسعار

تمتلئ سوق السيارات المصرية بالعديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي تلك الطرازات لفئة السيارات السيدان ، ويقبل المواطنين علي شراء تلك السيارات بعد تراجع الأوفر برايس لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة تعمل علي راحة سائقها وركابها ومن ضمن هذه السيارات  جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024 .

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- محرك ام جى 6 موديل 2024 :

 مقارنة بين سيارة جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024 

تستمد سيارة ام جى 6 موديل 2024 الصينية قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 7 ثواني ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة ، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر .

- أسعار ام جى 6 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

 مقارنة بين سيارة جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه بدون زيادات، ويصل سعر الفئة الثانية الي مليون و 425 ألف جنيه بدون زيادات .

- محرك جاك J7 موديل 2024 :

 مقارنة بين سيارة جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024 

عزم دوران  جاك J7 موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 55 لتر .

- أسعار  جاك J7 موديل 2024 بعد تراجع الاوفر برايس :

 مقارنة بين سيارة جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة  جاك J7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس ، ويصل سعر الفئة الثانية الي مليون و 369 ألف جنيه بدون زيادات .

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