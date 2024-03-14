أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة .. تعرف عليها

أعلنت شركة ريفيان الأمريكية عن طرازها الجديد ريفيان R2 الكهربائية ، وتنتمي سيارة ريفيان R2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر R2 بتصميم مميز وعصري .

أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة

- مواصفات ريفيان R2 الـ SUV :

أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة

يمكن لسيارة ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 480 كم/ٍاعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها ، ويمكن شحن بطارية السيارة الأمريكية الجديدة من 10% الي 80 % في مدة تصل الي 30 دقيقة .

أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة

تتسارع سيارة ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة تقل عن 3 ثواني ، بالإضافة الي ان R2 الـ SUV الكهربائية تحتوي علي 11 كاميرا ، وبها 5 رادارات.

- أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة :

أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة

أكدت شركة ريفيان انها ستقوم بطرح سياراتها الجديدة ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية في النصف الأول من عام 2026 بسعر 45 ألف دولار ، أي ما يعادل 2 مليون و 180 ألف جنيه مصري تقريباً .