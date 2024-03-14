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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة .. تعرف عليها

أسعار ريفيان R2 الـ
أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة ريفيان الأمريكية عن طرازها الجديد ريفيان R2 الكهربائية ، وتنتمي سيارة  ريفيان R2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر R2  بتصميم مميز وعصري .

أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة

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- مواصفات ريفيان R2 الـ SUV :

أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة

يمكن لسيارة  ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 480 كم/ٍاعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها ، ويمكن شحن بطارية السيارة الأمريكية الجديدة من 10% الي 80 % في مدة تصل الي 30 دقيقة .

أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة

تتسارع سيارة ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة تقل عن 3 ثواني ، بالإضافة الي ان  R2 الـ SUV الكهربائية تحتوي علي 11 كاميرا ، وبها 5 رادارات.

- أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة :

أسعار ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية الجديدة

أكدت شركة ريفيان انها ستقوم بطرح سياراتها الجديدة  ريفيان R2 الـ SUV الكهربائية  في النصف الأول من عام 2026 بسعر 45 ألف دولار ، أي ما يعادل 2 مليون و 180 ألف جنيه مصري تقريباً .

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