إرشادات للحفاظ على مقصورة السيارة بـ نهار رمضان ؟

مقصورة السيارات هي عبارة عن المساحة التي يمتلكها ملاك السيارات للتعبير عن شخصياتهم، بالإضافة الي ان المقصورة تساعد ملاك السيارات علي وضع اللمسات الشخصية التي تضيف نوع من الراحة، سواء بالاعتماد على مكونات تتماشى مع الموضة وكل ما هو جديد، أو من خلال الاعتماد على قطع إضافية يتم تركيبها بمقصورة السيارة .

خطوات بسيطة للحفاظ على مقصورة السيارة

وبالتالي نشهد خلال هذه الأيام ارتفاعات طفيفة بـ درجات الحرارة ، وذلك لان شهر رمضان هذا العام يتزامن مع الأيام الأخيرة من فصل الشتاء ، وهناك الكثير من ملاك السيارات يتعاملون مع مقصورة سياراتهم بشكل غير سليم وذلك يؤدي الي ارتفاع درجة الحرارة بها .

- خطوات بسيطة للحفاظ على مقصورة السيارة خلال شهر رمضان :

خطوات بسيطة للحفاظ على مقصورة السيارة

1- تركيب الستائر الواقية من الشمس :

من الضروري ان يتم تركيب الستائر الشمسية على النوافذ عند التوقف تماما بالسيارة لتقليل دخول أشعة الشمس إلى المقصورة وتقليل التسخين الزائد.

2- وضع عاكس حراري للزجاج الامامي :

خطوات بسيطة للحفاظ على مقصورة السيارة

في حالة وضع عاكس حراري للزجاج الامامي ذلك يقلل من دخول اشعة الشمس الضارة الي مقصورة السيارة .

3- الابتعاد عن التوقف تحت أشعة الشمس :

خطوات بسيطة للحفاظ على مقصورة السيارة

عند التوقف بالسيارة يجب اختيار المكان المناسب حتي لا تتعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة ، ومن ضمن هذه الأماكن مواقف السيارات أو تحت الأشجار لتقليل تعرضها لحرارة الشمس .

4- عدم ترك المشروبات والأطعمة بالسيارة :

خطوات بسيطة للحفاظ على مقصورة السيارة

عند ركن السيارة يجب عدم ترك الطعام والسوائل بالسيارة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وانبعاث الروائح عند القيادة أثناء الصيام بشهر رمضان .