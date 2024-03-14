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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

جيب لكزس 2024 تظهر لأول مرة بتلك المواصفات

جيب لكزس 2024 تظهر
جيب لكزس 2024 تظهر لأول مرة بتلك المواصفات

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب لكزس GX  موديل 2024 ، وتنتمي جيب لكزس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

جيب لكزس 2024 تظهر لأول مرة بتلك المواصفات

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- محرك جيب لكزس GX  موديل 2024 :

جيب لكزس 2024 تظهر لأول مرة بتلك المواصفات

تستمد سيارة جيب لكزس GX  موديل 2024 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 349 حصان، وعزم دورانها يصل 650 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

- مواصفات جيب لكزس GX  موديل 2024 :

جيب لكزس 2024 تظهر لأول مرة بتلك المواصفات

تظهر سيارة جيب لكزس GX  موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة من ضمنها ، جنوط عجلات مقاسات بين 22 بوصة، وبها إطارات رياضية ، وتمتلك عتبات أبواب جانبية ، وبها إضاءة محيطية ديناميكية، ونظام تدليك بـ المقاعد الأمامية، وبها نظام صوت مكون من 21 سماعة من مارك ليفنسون .

بالإضافة الي ان سيارة جيب لكزس GX  موديل 2024  تملك أيضا كسوة من الجلد فاخر للمقاعد ، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 9.8 بوصة.

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