كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب لكزس GX موديل 2024 ، وتنتمي جيب لكزس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

جيب لكزس 2024 تظهر لأول مرة بتلك المواصفات

- محرك جيب لكزس GX موديل 2024 :

جيب لكزس 2024 تظهر لأول مرة بتلك المواصفات

تستمد سيارة جيب لكزس GX موديل 2024 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 349 حصان، وعزم دورانها يصل 650 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

- مواصفات جيب لكزس GX موديل 2024 :

جيب لكزس 2024 تظهر لأول مرة بتلك المواصفات

تظهر سيارة جيب لكزس GX موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة من ضمنها ، جنوط عجلات مقاسات بين 22 بوصة، وبها إطارات رياضية ، وتمتلك عتبات أبواب جانبية ، وبها إضاءة محيطية ديناميكية، ونظام تدليك بـ المقاعد الأمامية، وبها نظام صوت مكون من 21 سماعة من مارك ليفنسون .

بالإضافة الي ان سيارة جيب لكزس GX موديل 2024 تملك أيضا كسوة من الجلد فاخر للمقاعد ، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 9.8 بوصة.