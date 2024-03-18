أسعار سيارات JMC بوردينج النقل بعد الزيادات

سوق السيارات المصري يشهد حالة من الاستقرار نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وبالتالي تم توافر الكثير من طرازات السيارات داخل السوق المصري لتلبية حاجة المواطنين في لحصول علي سيارات جديدة تساعدهم علي التنقل وتسهل عليهم قضاء احتياجاتهم بسهولة .

أسعار JMC بوردينج موديل 2024 بعد ارتفاع الاوفر برايس من جديد

- محرك JMC بوردينج النقل :

أسعار JMC بوردينج موديل 2024 بعد ارتفاع الاوفر برايس من جديد

تحصل سيارة JMC بوردينج موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2771 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 57 حصان ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات .

- أبعاد JMC بوردينج موديل 2024 :

أسعار JMC بوردينج موديل 2024 بعد ارتفاع الاوفر برايس من جديد

تأتي سيارة JMC بوردينج موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بطول 5012 مم، وارتفاع 1645 مم، ويصل ارتفاع السيارة عن الارض الي 185 مم .

- مواصفات JMC بوردينج الجديدة :

أسعار JMC بوردينج موديل 2024 بعد ارتفاع الاوفر برايس من جديد

تمتلك سيارة JMC بوردينج موديل 2024 الكثير من المميزات التكنلوجية منها، نظام باور ستيرينج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس ، وزجاج كهربائي أمامي ، وجنوط ، وبلوتووث ، وفتحات USB، و AUX.

- أسعار JMC بوردينج موديل 2024 بعد ارتفاع الاوفر برايس من جديد :

أسعار JMC بوردينج موديل 2024 بعد ارتفاع الاوفر برايس من جديد

الفئة الأولي من سيارة JMC بوردينج موديل 2024 تباع بسعر 799 ألف جنيه، بدلا من 749 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة JMC بوردينج موديل 2024 تباع بسعر 819 ألف جنيه، بدلا من 809 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 10 ألاف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة JMC بوردينج موديل 2024 تباع بسعر 831 ألف جنيه وهي أحدث فئة تظهر بالأسواق .

