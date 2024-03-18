كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي A3 موديل 2024 ، وتنتمي A3 لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم مميز وعصري .

سعر أودي A3 الهاتشباك 2024 بالسوق المصري

- مواصفات أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 :

زودت سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، شبكة مبرد جديدة ، وطاقم أشرطة للعتبات ، وبها تصميم جديد لفتحات التهوية الجانبية، وبها صداد خلفي جديد، وناشر خلفي بتصميم رياضي، وبها كشافات أمامية جديدة .

سعر أودي A3 الهاتشباك 2024 بالسوق المصري

بالإضافة الي ان سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 تحتوي أيضا علي مقود متعدد الوظائف، ومساند للأذرع ، وإضاءة محيطية، وبها ديكورات خاصة، وبها راديو رقمي، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، وبها قمرة قيادة رقمية ، ومنافذ USB-C، وبها وظيفة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

- محرك أودي A3 موديل 2024 :

سعر أودي A3 الهاتشباك 2024 بالسوق المصري

تحصل سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 علي قوتها من محرك ينتج قوة تصل الي 110 كيلووات، أي ما يعادل 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- وسائل الأمان بـ أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 :

سعر أودي A3 الهاتشباك 2024 بالسوق المصري

تحتوي سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، محذر مغادرة حارة السير، ونظام المساعدة علي صف السيارة .

- سعر أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 الجديدة :

تباع سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات بسعر 35.600 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 850 ألف جنيه .