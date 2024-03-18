سعر أودي A3 الهاتشباك 2024 بالسوق المصري

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي A3 موديل 2024 ، وتنتمي A3 لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم مميز وعصري .
- مواصفات أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 :
زودت سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، شبكة مبرد جديدة ، وطاقم أشرطة للعتبات ، وبها تصميم جديد لفتحات التهوية الجانبية، وبها صداد خلفي جديد، وناشر خلفي بتصميم رياضي، وبها كشافات أمامية جديدة .
بالإضافة الي ان سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 تحتوي أيضا علي مقود متعدد الوظائف، ومساند للأذرع ، وإضاءة محيطية، وبها ديكورات خاصة، وبها راديو رقمي، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، وبها قمرة قيادة رقمية ، ومنافذ USB-C، وبها وظيفة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
- محرك أودي A3 موديل 2024 :
تحصل سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 علي قوتها من محرك ينتج قوة تصل الي 110 كيلووات، أي ما يعادل 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
- وسائل الأمان بـ أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 :
تحتوي سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، محذر مغادرة حارة السير، ونظام المساعدة علي صف السيارة .
- سعر أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 الجديدة :
تباع سيارة أودي A3 الهاتشباك موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات بسعر 35.600 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 850 ألف جنيه .